Učenik ključem napao vršnjake, psihologinja upozorila: "Dokle god nastavimo ovo raditi, događat će nam se ovakvi slučajevi"

Novi slučaj vršnjačkog nasilja među školarcima.

Ravnateljica škole u splitsko-dalmatinskoj županiji, iako je o incidentu policiju obavijestila dan poslije, poručuje da je procedura ispoštovana.

"Mi imamo saznanje da je škola poduzela sve odgovarajuće mjere i radnje koje je trebala poduzeti. Ispituju se sve činjenice i okolnosti, a kada sve činjenice budu utvrđene, onda će se dalje postupati prema tome", rekao je Tomislav Đonlić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu SDŽ.

Iz policije je potvrđeno kako su njihovi djelatnici specijalizirani za postupnje s djecom i maloljetnicima dovršili istraživanje vezano za ovaj događaj.

"Utvrđeno je da je dijete mlađe od 14 godina tijekom pauze, ključem od romobila lakše ozlijedilo svoje vršnjake. Pet dječaka je zadobilo ozljede zbog kojih im nije trebala liječnička pomoć. Policijski službenici će, na poziv ravnateljice škole, sudjelovati na sastanku s roditeljima", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Zbog ovog napada, roditelji su djecu iz protesta na jedan dan ostavili kod kuće.

"Škola nas je informirala da roditelji nisu djecu poslali u školi. U utorak je održan hitan sastanak s roditeljima u školi. Nakon toga, nastava se u srijedu odvijala normalno", nadodao je Đonlić.

Prosvjedi roditelja pridonose gubitku povjerenja djece u ustanovu koju pohađaju, tvrde stručnjaci.

"Oni se identificiraju sa svojim razredom, sa svojom školom. Uvijek čujete to da su oni 'bekavci' ili 'akavci', znači to je njima jako važno. Osim toga, oni jako puno vremena provode u školi. Ako to nije sigurna sredina, onda je to jako loše za njihovo mentalno zdravlje. Nažalost, dokle god budemo više ulagali u zaštitare, u kamere, sigurnosne mjere, a manje u mentalno zdravlje učenika - događat će nam se ovakvi slučajevi", objasnila je Žana Pavlović, dječja psihologinja.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad potvrdili su da u suradnji sa školom i oni poduzimaju aktivnosti u svojoj nadležnosti.

