Zbog alarmantnog trenda među djecom i mladima objavljena posebna brošura: Roditelji, pročitati obavezno!

Centar za zdravlje mladih objavio je publikaciju o osnaživanju psihološke otpornosti učenika "Radim na sebi", koja pomaže mladima da prihvate svoje emocije na zdrav način i osnaže se. Publicirana je uoči nove školske godine.

"Publikacija je namijenjena roditeljima školske djece, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima te drugim odraslim osobama uključenima u živote djece i mladih. Njezin je cilj jačanje psihološke otpornosti učenika kroz osnaživanje osoba u njihovu okruženju koje im mogu pružati potporu. Uključeni sadržaji temelje se na suvremenim znanstvenim spoznajama, a oblikovani su od strane kliničkih psihologinja i psihologa koji svakodnevno pružaju podršku djeci s poteškoćama na planu mentalnog zdravlja i njihovim obiteljima", navode u Centru.

Nedavno su objavljeni alarmatni podaci da je u posljednjih šest godina broj uputnica za dječju i adolescentnu psihijatriju porastao za 40 posto, a na preglede se čeka mjesecima zbog nedostatka terapeuta. Procjenjuje se da oko 50.000 djece i mladih u dobi od 10 do 19 godina u Hrvatskoj ima poteškoća s mentalnim zdravljem, uključujući depresiju, anksioznost, poremećaje u ponašanju i suicidalne misli.

Kao najčešći razlog navodi se pritisak roditelja na djecu da ostvare što bolje školske rezultate, odnosno petica je postala imperativ.

"Škola je mnogo više od mjesta usvajanja novih znanja i akademskih vještina. Škola je mjesto gdje djeca grade sliku o sebi, odnose s drugima i mnoge vještine koje će nositi kroz život", navode autori na početku brošure.

Naglašavaju kako je uspjeh mnogo više od zbroja školskih ocjena i da je za uspješno učenje potrebno mnogo više od sposobnosti.

"Biti dobar ne znači i biti dobro. Djeca koja se uspješno nose sa zahtjevima škole, postižu željene ocjene i ponašaju se u skladu s očekivanjima okoline nisu nužno djeca kojima ne treba podrška", ističe se u publikaciji.

Autori brošure naglašavaju to da se djetetu život neprestano događa i izvan školskih klupa.

"Iz perspektive odraslih koji promišljaju njihovu budućnost očekivano je i neizbježno da u nekom trenutku budemo usmjereni na njihovo školsko postignuće. No, da bismo ih doista vidjeli, ne smijemo smetnuti s uma što sve čini njihove živote. Njihove najveće borbe ne spominju se u e-Dnevniku", navode i podsjećaju na to da na djecu svakodnevno utječu i promjene u obitelji poput selidbe, razvoda roditelja ili dolaska novog člana obitelji, bolest u obitelji ili gubitak voljenih osoba.

Djeca u Osnovnoj školi Prečko prošle su godine doživjela tragediju kakva se donedavno u Hrvatskoj nije mogla ni zamisliti kada je u napadu nožem ubijen učenik, a tri su osobe ranjene. Nakon tog događaja uvedeni su zaštitari u škole.

Grad Zagreb je početkom školske godine izdao preporuku osnovnim školama o zabrani korištenja mobitela u školi, a odluka se temelji na stručnoj analizi gradskog Povjerenstva za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti, izrađenoj na temelju uvida članova Povjerenstva i rezultata ankete provedene u zagrebačkim školama.

Brošuru u cijelosti možete preuzeti OVDJE.