Anušić odgovorio što će Hrvatska poduzeti ako Kosovo bude napadnuto, osvrnuo se i na Vučića

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu u Zagrebu da ga ne zabrinjavaju najave predsjednika Aleksandra Vučića da će se Srbija dodatno naoružati.

"Ne zabrinjava me ono što radi Vučić. To je njegova država, on je predsjednik u toj državi, on ima legitimitet tamo raditi što misli da treba činiti i ne vidim nikakav problem u smislu da bismo mi trebali biti zabrinuti", kazao je Anušić na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s albanskim kolegom Ermalom Nufijem.

Kako javlja Tanjug, Vučić se ranije u srijedu sastao s rukovodstvom ministarstva obrane i srbijanske vojske te najavio "velike i važne ugovore" za daljnju nabavu naoružanja i vojne opreme.

"(O)čekujem eksploziju porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji u ovoj godini. Osim toga, mi ćemo se značajno posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše vojske i uspjet ćemo u tome", najavio je Vučić.

Također, izjavio je da je sigurnosno stanje nešto složenije nego u siječnju, "prije svega zbog djelovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine", prenosi agencija Beta.

Anušić, koji je ponovo odbacio tezu da deklaracija o suradnji između triju država predstavlja vojni savez, naglasio je da se Hrvatska zalaže za stabilnost jugoistoka Europe.

"Naša doktrina je na odvraćanju, a ne na nekakvom agresivnom djelovanju ili bilo kakvom napadu ili početku nekakvog sukoba", poručio je Anušić.

Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali su početkom prošle godine deklaraciju o jačanju obrambene suradnje kojom su potvrdili "namjeru jačanja trilateralne sigurnosne i obrambene suradnje radi poboljšanja sigurnosti i stabilnosti u jugoistočnoj Europi i Jadransko-jonskoj regiji" te naglašavaju "važnost zajedničkih napora u odgovoru na nove sigurnosne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji mogu ugroziti regionalnu, europsku i međunarodnu stabilnost".

Vučić je tada izjavio da su Hrvatska i Albanija potpisivanjem vojnog sporazuma s "privremenim institucijama" u Prištini otvorile utrku u naoružanju u regiji.

Srbijanski predsjednik kazao je da "vojni savez" predstavlja najveću prijetnju Srbiji nakon što su Albanija, Kosovo i Hrvatska na trilateralnom sastanku vojnih čelnika u Tirani najavili da će ove godine održati svoju prvu zajedničku vojnu vježbu, koja će, prema izjavi albanskog ministra obrane Pira Vengua, biti u skladu sa strateškim konceptom NATO-a i euroatlantskim ciljevima. Albansko-hrvatska obrambena suradnja Albanski ministar obrane, govoreći nakon sastanka s Anušićem, prijateljstvo između dviju zemalja nazvao je "osnovom za stabilnost i sigurnost u našoj regiji" te istaknuo da one imaju zajednički stav kada je riječ o miru i euroatlantskim integracijama. "Naša suradnja je jedna svetinja što se tiče integracije, što se tiče solidarnosti i stabilnosti. Također, moramo navesti da ovom suradnjom idemo prema Europskoj uniji i želimo ojačati naše napore za daljnju suradnju u tom smjeru", kazao je Nufi. Hrvatska i Albanija su saveznice u sklopu NATO-a, koji mirovnom misijom KFOR, u kojoj sudjeluje i hrvatska vojska, održava prisutnost na Kosovu od 1999. Zagreb i Priština slažu se da su KFOR i stabilnost Kosova temeljni za mir i stabilnost u regiji, kazao je Nufi te dodao da je s Anušićem došao do zaključka o nužnosti jačanja suradnje obrambenih industrija dviju država. Anušić je potvrdio podršku Albaniji na njezinu putu prema članstvu u Europskoj uniji, kao i želji Kosova da postane članica Unije i NATO-a.

Istaknuo da je najveći dio sastanka dvojice ministara činila upravo daljnja suradnja obrambenih industrija te da se prvenstveno radi o bespilotnim letjelicama, odnosno sustavima koji se koriste u modernom načinu ratovanja.

"Albanija u ovom trenutku razvija s nekoliko stranih kompanija svoje vlastite dronove, ali tu svakako ima prostora i za naše tvrtke jer smo mi u ovom trenutku jedna od vodećih nacija unutar NATO saveza po proizvodnji i distribuciji FPV dronova", rekao je Anušić, najavljujući skorašnji sastanak albanskih i hrvatskih obrambenih tvrtki.

Na pitanje kako bi se Albanija i Hrvatska, s obzirom na potpisanu deklaraciju o vojnoj suradnji triju država, ponašale u slučaju bilo kakvog napada na Kosovo, Anušić je odgovorio: "Ova deklaracija ne obuhvaća nikakav vojni savez. Ovo je deklaracija o suradnji, ne o vojnom savezu. I Albanija i Hrvatska intenzivno rade na tome kako politički, diplomatski i iskustveno pomoći Kosovu u njegovu ulasku u NATO i EU. To je jedan od ciljeva deklaracije."

Albanski ministar Nufi rekao je da su Albanija i Hrvatska usklađene s NATO-om i, što god bude poduzela i jedna i druga država, to će biti poduzeto u skladu s NATO-om.

"Ali to ne znači da mi kao država nećemo ništa poduzeti u obrani Kosova. Deklaracija između Hrvatske, Kosova i Albanije potpisana je uz volju i albanskog i hrvatskog naroda. Naravno da Kosovo želi biti integrirano u EU, u NATO, u sve sigurnosne instrumente, tako da se tu se ne vidi nikakva opasnost. I Hrvatska i Albanija smatraju da je sigurnost u ovoj regiji u zajedničkom interesu svih država u ovoj regiji", poručio je.