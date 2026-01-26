Dvojac oteo muškarca, istukli ga i ukrali mu 1600 eura

Dvojica muškaraca iz okolice Našica osumnjičena su za razbojništvo i protupravno oduzimanje slobode nakon što su na silu odvela 64-godišnjaka, zadržala ga protiv njegove volje i ukrala mu novac.

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima 24. siječnja u mjestu Budimci. Oko 1:15, 64-godišnjak je u mjesto dovezao poznanike, no ondje su ga dočekali 32-godišnjak i 31-godišnjak. Na silu su ga izvukli iz automobila, odveli u kuću, gdje su mu oduzeli osobne dokumente, ključeve i 1600 eura, a zatim mu onemogućili izlazak.

Muškarac je pritom zadobio nekoliko udaraca i lakše je ozlijeđen. Policija je na intervenciju stigla nakon što je slučajni prolaznik prijavio događaj.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a protiv njih je podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.