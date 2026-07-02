Uhvaćeni mladići koji su u Poreču pretukli maloljetnog Slovenca

Porečka policija prijavila je dvojicu mladića za napad na slovenske državljane u centru grada krajem 20. lipnja. Jedan od njih je maloljetan.

Službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom i maloljetnikom i utvrdila sumnju da su počinili kazneno djelo sudjelovanje u tučnjavi, objavila je PU istarska.

Njih se sumnjiči da su 20. lipnja oko 3 sata na porečkoj Rivi sudjelovali u tučnjavi u kojoj je teško ozlijeđen maloljetni slovenski državljanin.

Naknadno je liječničku pomoć zatražio i maloljetni hrvatski državljanin, za kojeg je također utvrđeno kako je teško ozlijeđen, dodali su. Prema ranijoj prijavi, dvojicu mladića je u Poreču napalo više nepoznatih počinitelja.

Osumnjičeni dvojac je jučer u poslijepodnevnim satima uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu policije.

Policijski službenici nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje i tragati za počiniteljima.