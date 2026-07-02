Uhvaćeni mladići koji su u Poreču pretukli maloljetnog Slovenca

Službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom i maloljetnikom i utvrdila sumnju da su počinili kazneno djelo sudjelovanje u tučnjavi, objavila je PU istarska.
Njih se sumnjiči da su 20. lipnja oko 3 sata na porečkoj Rivi sudjelovali u tučnjavi u kojoj je teško ozlijeđen maloljetni slovenski državljanin.
Naknadno je liječničku pomoć zatražio i maloljetni hrvatski državljanin, za kojeg je također utvrđeno kako je teško ozlijeđen, dodali su. Prema ranijoj prijavi, dvojicu mladića je u Poreču napalo više nepoznatih počinitelja.
Osumnjičeni dvojac je jučer u poslijepodnevnim satima uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu policije.
Policijski službenici nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje i tragati za počiniteljima.