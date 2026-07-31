U jeku pripreme za 311. Sinjsku alku: "Današnju odluku svi iščekuju s nestrpljenjem"

Uoči Sinjske alke, alkarski vojvoda obavit će prozivku alkara koji će se ove godine natjecati u toj igri.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić o svemu je razgovarala s alkarskim vojvodom Mariom Šušnjarom.

Mario Šušnjara i Sofija Preljvukić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Alkari se već dva i pol mjeseca pripremaju, kako kondicijski, tako i uvježbavaju gađanje, kako bi alkarsko natjecanje sljedeće nedjelje prošlo s najboljim mogućim puntima, s dobrim rezultatima, da to bude impresivno za publiku. Danas je finalni dan kada se odabire alkarska povorka", rekao je Šušnjara.

Pripreme za Sinjsku alku - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Poručio je da će se upravo danas znati tko će sudjelovati u Alci i u kojoj ulozi. Pri odlučivanju o sudionicima u obzir se uzima više elemenata, prvenstveno vještina gađanja, ozbiljnost tijekom priprema te zbroj punata ostvaren tijekom tri tjedna gađanja na alkarskom trkalištu.

Pripreme za Sinjsku alku - 1 (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Svečani je dan zato što i obitelji iščekuju današnju odluku s nestrpljenjem. Ako bude debitant, onda će biti fešta kod njega. To je naša sinjska tradicija koju poštujemo i godinama gajimo", rekao je.

Samo sudjelovanje u Alci, istaknuo je, velika je čast. "Alka je dosad opstala zbog te časti i tog posebnog odnosa Sinjana i Cetinjana prema Alci", poručio je alkarski vojvoda.

Velik interes za ulaznice

Šušnjara je rekao da je navala na ulaznice velika te da pozivi stižu iz cijelog svijeta, a ne samo iz Hrvatske i Europe.

Riječ je o trodnevnim svečanostima koje će se održati u petak, subotu i nedjelju, a Alka će se održati u nedjelju u 16:30.

Pripreme za Sinjsku alku - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"To su tri dana kada je grad prepun, kada sve živne u duhu Alke. To je stvarno spektakl za doći, vidjeti i vratiti se pun doživljaja", istaknuo je.

Na pitanje stižu li u Sinj predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, Šušnjara je odgovorio da se organizatori nadaju njihovu dolasku. "Mi se nadamo da stižu. Sve pripreme su tu kao da dolaze", rekao je.

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