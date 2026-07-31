I noći postaju nepodnošljive, liječnici pozivaju na oprez

Toplinski val i dalje ne popušta.Temperature u Hrvatskoj danas se penju i do 39 stupnjeva.

Reporterka Dnevnika Nove TV Kjara Golja je u Puli i kaže da je tamo jutros izmjerena temperatura mora od gotovo 28 stupnjeva.

"Iako je to visoka temperatura, u usporedbi s dnevnim temperaturama more je ipak i dalje najoptimalniji način za rashlađivanje. Pravi problem za građane sve više predstavlju iznimno tople noći koje onemogućavaju kvalitetan odmor.

Za cijelu riječku regiju, ali i istarsku obalu, danas je na snazi crveni meteoalarm, što znači da su vremenske prilike iznimno opasne za zdravlje.

Upravo zato liječnici apeliraju na sve građane i turiste, a posebice kronične bolesnike, da u potpunosti izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno vode i ne izlažu se teškim fizičkim naporima", javlja.