FOTO/VIDEO Buknuo požar na brodici kod našeg otoka: Evakuirano četvero ljudi, među njima i djeca

O svemu su obaviještene Lučka kapetanija Split te ispostave u Milni i Hvaru, kao i Postaja pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split).
Požar na brodici(Foto:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)
Požar brodice kod Hvara - 1Foto:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Spasilačkim jedinicama iz Milne i Hvara prenesena je informacija kako je četveročlana posada, od kojih dvoje djece, u međuvremenu neozlijeđena evakuirana s brodice na drugo obližnje plovilo te su potom policijskom brodicom prevezeni na kopno.
Požar brodice kod Hvara - 4Foto:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Na spasilačku brodicu iz sastava ILK Hvar prije isplovljavanja ukrcani su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Hvar, a na poziciju nesreće stigli su u 12.15 sati, gdje su zatekli brodicu u požaru na oko 200 metara od obale Rta Pelegrin, sa zapadne strane otoka Hvara.
Požar brodice kod Hvara - 5Foto:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Nedugo po dolasku vatrogasci su požar na brodici stavili pod nadzor, a brodica je ostala u plutajućem stanju.
Službenici ILK Hvar i Milna preliminarnim očevidom ustanovili su kako je na brodici dužine oko 10 metara, hrvatske zastave, požar izbio u krmenom dijelu. Iako je u brodskom spremniku preostalo oko 700 litara pogonskog goriva, na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.
Požar brodice kod Hvara - 3Foto:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Požar brodice kod Hvara - 2Foto:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Opožarenu brodicu uzeli su u tegalj te je nedugo potom osigurana na vezu, u hvarskoj Križnoj luci, gdje će se nastaviti očevidne radnje o uzrocima ove pomorske nesreće, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.