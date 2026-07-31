Veliki prometni pothvat, potpisan višemilijunski ugovor: "Riječ je o značajnom rasterećenju magistrale"

Potpisan je ugovor za izgradnju dionice Jadranovo – Selce, vrijedan 252 milijuna eura. Riječ je o nastavku izgradnje autoceste A7 prema Žutoj Lokvi, nakon što je u ožujku ugovorena i prva dionica Križišće – Jadranovo.

Dionica duga 12 kilometra jedna je od tehnički najzahtjevnijih na budućoj trasi.

Projekt izgradnje dionice autoceste od Jadranova do Selca - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Nastavljamo s izgradnjom autoceste na Jadransko-jonskom koridoru, točnije dionice Križišće – Žuta Lokva, koju Hrvatska još mora izgraditi, zajedno s dionicom prema Dubrovniku, koja je također u postupku javnog natječaja. Time će autocestovna infrastruktura u Hrvatskoj biti u cijelosti izgrađena", poručio je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukutre.

Oleg Butković Foto: Dnevnik Nove TV

"Jako mi je drago što smo u posljednja tri mjeseca potpisali dva velika ugovora: ugovor za dionicu Križišće – Jadranovo, vrijedan 50 milijuna eura, te danas i ugovor za dionicu Jadranovo – Selce, vrijedan 250 milijuna eura", rekao je Boris Huzjan, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta.

Projekt izgradnje dionice autoceste od Jadranova do Selca - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Projekt izgradnje dionice autoceste od Jadranova do Selca - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ovo je uistinu dugogodišnji san svih Crikveničana, ali i ljudi koji ovdje dolaze. Riječ je o značajnom rasterećenju Jadranske magistrale, koja na pojedinim dijelovima prolazi neposredno uz ulaze i izlaze iz naših mjesta, što tijekom ljetne sezone uistinu predstavlja opasnost za sve sudionike u prometu", istaknula je Ivona Matošić Gašparović, gradonačelnica Crikvenice.

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