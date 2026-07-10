Neočekivan obrat na tržištu, ove nekretnine poskupljuju najbrže: "Trend se temelji na očekivanjima vlasnika"

Stan iz snova mnogima se čini nedostižnim, a cijene nekretnina ne prestaju rasti. Ipak, brojke otkrivaju i iznenađujući obrat. Kupnja stana danas mnogima je dostupnija nego prije dvadeset godina. Pritom stariji stanovi poskupljuju čak brže od novogradnje. Kako je to moguće i tko na tržištu diktira cijene?

Cijene nekretnina u prvom tromjesečju porasle su više od 14 posto i ne pokazuju znakove zaustavljanja. Kako u takvim uvjetima izgleda potraga za vlastitim domom, iz prve ruke zna Ivan.

"Stan smo tražili 3-4 mjeseca, to je bilo 3-4 mjeseca intenzivne tražnje jer je ponuda bila slaba, cijelo vrijeme smo pokušavali naći dobar omjer cijene i kvalitete da dobijemo sve što smo tražili, a kvadrat nas je na kraju izašao 3700 eura, i to na Blatu", rekao je Ivan iz Zagreba.

Ivan, Zagreb Foto: Dnevnik Nove TV

Cijene se doživljavaju kao sve nedostižnije, no indeks priuštivosti pokazuje suprotno – danas je čak 30 posto viši nego 2002. godine. Razlozi su jasni.

Plaće su porasle, baš kao i zaposlenost, kamate na kredite pale, a stambeni krediti postali dostupniji nego ikad. Ono što je nekad tražilo petnaest godišnjih plaća, danas se otplaćuje s tek nešto više od jedanaest.

"Mislim da cijene nekretnina jesu visoke, ali mislim da je kupovna moć porasla drastično u zadnjih nekoliko godina, tako da u slučaju da imate par od dvoje ljudi koji imaju malo iznadprosječna primanja, mislim da ne bi trebalo biti problema da se uštedi neka lova za kaparu, da se digne kredit", rekao je Ivan.

Cijene starijih stanova rastu brže od novogradnje Foto: Dnevnik Nove TV

On je stan kupio u novogradnji. No oni koji traže jeftiniju opciju u starijim zgradama nailaze na neočekivani trend. Upravo te nekretnine poskupljuju najbrže.

"U nekim slučajevima je prirodan i opravdan proces jer rabljena nekretnina može biti na boljoj lokaciji nego novogradnja i svojom kvalitetom prati trendove na tržištu. Međutim, češće u današnje vrijeme se taj trend rasta cijena temelji na očekivanjima vlasnika i njihovom uspoređivanju s novogradnjom", objasnila je Lana Mihaljinac Knežević iz HGK.

Lana Mihaljinac Knežević, HGK Foto: Dnevnik Nove TV

Jedan od razloga je i što novih nekretnina jednostavno nema dovoljno. U Hrvatskoj se i danas gradi oko 30 posto manje nego u rekordnoj 2008. godini.

"Povećana ponuda bi svakako spustila pritisak na potražnje i izjednačila taj disbalans na tržištu, općenito se nedovoljno gradi nekretnina po barem prosječnim, ako već ne i priuštivim cijenama", kazala je Mihaljinac Knežević.

Onima koji su već zakoračili na tržište, stroža pravila kreditiranja donijela su i nova iznenađenja.

"Konkretno u mom slučaju, investitor je tražio 10 posto kaparu, ali radi težeg dobivanja kredita morao sam dati 20 posto ukupnog iznosa stana, a ovo ostalo naravno na kredit", rekao je Ivan.

S kojim je, koliko god to čudno zvučalo, isplativije kupiti stan u novogradnji.