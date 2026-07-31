Kako građani ocjenjuju Vladu, predsjednika Milanovića i Sabor? Evo tko je najbolje prošao

Dnevnik Nove TV i u srpnju donosi redovito mjesečno istraživanje Crobarometar. Dio istraživanja otkrilo je kojom školskom ocjenom građani ocjenjuju rad institucija, odobravaju li rad Vlade i Predsjednika, te što misle u kojem se smjeru kreće zemlja.

Smjer u kojem se zemlja kreće

U odnosu na prethodni mjesec nema značajnijih promjena. Oko 24 posto građana smatra da se zemlja kreće u dobrom smjeru, dok 62 posto misli kako ide u pogrešnom smjeru, a 14 posto ne zna.

CROBAROMETAR ZA SRPANJ - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Rad Vlade

Ovaj mjesec nešto je veća podrška radu Vlade i premijeru Plenkoviću. Onih koji odobravaju njihov rad je oko 31 posto, dok oko 59 posto građana ne odobrava rad Vlade. 10 posto ne zna.

CROBAROMETAR ZA SRPANJ - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Rad Predsjednika

Kod predsjednika slično kao prošli mjesec. Njegov rad odobrava 47%, dok ne odobrava 43%, 10 posto ne zna.

CROBAROMETAR ZA SRPANJ - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Kojom školskom ocjenom biste ocijenili rad institucija?

Školskom ocjenom, Vlada je dobila dvojku, točnije prosjek im je 2,43. Predsjednik je najbolje ocijenjen, dobio je čvrstu trojku, odnosno 2,84. Sabor je dobio najnižu ocjenu, dvojku s prosjekom 2,19.

CROBAROMETAR ZA SRPANJ - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Ostale ekskluzivne podatke ovomjesečnog Crobarometra, poput rejtinga stranaka te rejtinga političara, ne propustite u večerašnjem Dnevniku Nove TV u 19:00 sati!

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 21. srpnja putem metode Knowledge panel na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.