Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
CROBAROMETAR ZA SRPANJ

Kako građani ocjenjuju Vladu, predsjednika Milanovića i Sabor? Evo tko je najbolje prošao

PišeDNEVNIK.hr, 31. srpnja 2026. @ 17:33 komentari
Zoran Milanović, Andrej Plenković
Zoran Milanović, Andrej Plenković Foto: Damir Krajac/ Zeljko Hajdinjak/Cropix
Najnovije istraživanje Crobarometra za srpanj pokazuje blagi rast potpore radu Vlade i premijeru Andreju Plenkoviću, dok većina građana i dalje smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru. Kako građani ocjenjuju rad ključnih institucija te kakva je potpora predsjedniku Zoranu Milanoviću, otkriva večerašnji Dnevnik Nove TV.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Teška prometna nesreća na A1
    velika tragedija

    FOTO/VIDEO Teška prometna nesreća na A1, motorist podlegao ozljedama: Ulaz na Lučkom satima bio zatvoren
  2. Goran Višnjić, Eva Višnjić 0:29 20
    vijest podijelila supruga

    Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu
  3. Ilustracija
    PROMETNA NESREĆA

    U Slavoniji poginuo muškarac
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Niknuo najveći kip Djevice Marije u Europi: "Duboko smo impresionirani" 1:33 5
turisti oduševljeni
Niknuo najveći kip Djevice Marije u Europi: "Duboko smo impresionirani"
Vlajčić: "Krijumčarenje mesa iz Srbije ozbiljan je rizik za hrvatsko svinjogojstvo"
"Uvoze iz Srbije u prtljažnicima"
Vlajčić: "Domoljublje nije pjevanje pjesama, nego prijava takvih slučajeva"
Izbio požar na brodici kod Hvara: Evakuirana četveročlana posada 0:25 7
spasilačka akcija
FOTO/VIDEO Buknuo požar na brodici kod našeg otoka: Evakuirano četvero ljudi, među njima i djeca
Osumnjičeni Igor Sapunar dobio jednomjesečni zatvor
željko kerum na slobodi
Kerumov nećak dobio mjesec dana istražnog zatvora: "Nije mi jasno"
Potpisan ugovor za izgradnju dionice Jadranovo – Selce 1:10 5
olakšanje za vozače
Veliki prometni pothvat, potpisan višemilijunski ugovor: "Riječ je o značajnom rasterećenju magistrale"
Kako građani ocjenjuju Vladu, Predsjednika i Sabor? Jedan je uvjerljivo najbolje prošao
CROBAROMETAR ZA SRPANJ
Kako građani ocjenjuju Vladu, predsjednika Milanovića i Sabor? Evo tko je najbolje prošao
Teška prometna nesreća na autocesti kod Donje Zdenčine u smjeru mora: Stradao motociklist
velika tragedija
FOTO/VIDEO Teška prometna nesreća na A1, motorist podlegao ozljedama: Ulaz na Lučkom satima bio zatvoren
Prometna nesreća kod Đakova
PROMETNA NESREĆA
U Slavoniji poginuo muškarac
Odvjetnica o smrti mladog motociklista: "Neka objave cijelu snimku"
"Zašto su to prešutjeli?"
Odvjetnica o smrti mladog motociklista: "Neka objave cijelu snimku"
Rekordno niska razina Dunava u Bugarskoj otkrila ostatke mamuta
rekodno nizak vodostaj
VIDEO Seljani u koritu Dunava ugledali neobične ostatke, odmah su pozvani stručnjaci
Bačić: Novi Zakon o najmu bolje štiti i najmoprimce, ali i najmodavce
DRŽAVA MIJENJA PRAVILA
Velike promjene za podstanare i stanodavce: Ograničava se rast najamnine, a evo što se još mijenja
Lažnim podacima o ambalaži izvukli više od milijun eura na štetu Fonda za okoliš
trajalo je pet godina
Podignuta optužnica: Varali na povratnoj ambalaži i izvukli 1,2 milijuna eura
Mještanin ulovio vandala koji je oskvrnuo kip u Međugorju 13
STRAH JE BIO PRISUTAN
Ispovijest Ivana koji je ulovio vandala iz Međugorja: "Ovo je stalno ponavljao"
Na autocesti A3 snimljen tenk 9
kod lipovljana
Vozače iznenadio prizor na autocesti: Evo što kaže MORH
Prijatelji životinja: "Smrt lavice u Zagrebu rezultat je okrutnog sustava zooloških vrtova" 10 5
ŽESTOKA REAKCIJA
Prijatelji životinja: "Smrt lavice u Zagrebu rezultat je okrutnog sustava zooloških vrtova"
Ivan Vučić postao je heroj Cerna 5
HEROJ IZ CERNA
Mladić koji je uhvatio vandala iz Međugorja odgovorio na posebnu ponudu: "Drago mi je da se javio..."
Strava na školskom igralištu: Mačića cipelarili i iščupali mu rep 5
TEŠKO OSAKAĆENA ŽIVOTINJA
UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Mačiću kod zagrebačke škole iščupali rep: "Gustav mora na hitnu operaciju, preklinjemo vas..."
Oko 60 tisuća migranata ušlo u Ceutu, 34 ih poginulo tijekom prelaska 5
MASOVNI ULAZAK
Kaos u španjolskoj enklavi! Oko 60 tisuća migranata ušlo u Ceutu, deseci mrtvih: "Ovo je najveća kriza od 2021. godine..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Teška prometna nesreća na autocesti kod Donje Zdenčine u smjeru mora: Stradao motociklist
velika tragedija
FOTO/VIDEO Teška prometna nesreća na A1, motorist podlegao ozljedama: Ulaz na Lučkom satima bio zatvoren
Na autocesti A3 snimljen tenk
kod lipovljana
Vozače iznenadio prizor na autocesti: Evo što kaže MORH
Prometna nesreća kod Đakova
PROMETNA NESREĆA
U Slavoniji poginuo muškarac
show
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji 0:29 20
vijest podijelila supruga
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu
Jacques Houdek prozvao pjevačicu zbog načina pjevanja
Oštra kritika!
Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''
Prvi zajednički izlazak nakon vjenčanja: Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno stigli na koncert u čast Oliveru Dragojeviću
podržala ga
Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer
zdravlje
Imate visok tlak ili kolesterol? Evo kako to može utjecati na vaš mozak
Alarmantni rezultati nove studije
Imate visok tlak ili kolesterol? Evo kako to može utjecati na vaš mozak
Kako očistiti zagorjelu tavu? Najbolje metode za uklanjanje zagorene masnoće i tvrdokornih naslaga
Bez ribanja koje oštećuje površinu
Kako očistiti zagorjelu tavu? Najbolje metode za uklanjanje zagorene masnoće i tvrdokornih naslaga
Bijeli jezik i prirodno liječenje: Isprobajte ove prirodne metode prije nego što problem postane ozbiljniji
Nakupljeni ama toksini
Bijeli jezik i prirodno liječenje: Isprobajte ove prirodne metode prije nego što problem postane ozbiljniji
zabava
Prizor muškarca na plaži nasmijao gledatelje: "Ja gledam tetovaže i ne kužim"
Što kažete?
Prizor muškarca na plaži nasmijao gledatelje: "Ja gledam tetovaže i ne kužim"
Ponašanje turista na cesti zgrozilo javnost! Pogledajte što mu djeca rade
Bolje ne!
Ponašanje turista na cesti zgrozilo javnost! Pogledajte što mu djeca rade
Poslušala savjet prijateljice za skok u more, a rezultat je skupio više od 1,6 milijuna pregleda
Što kažete?
Poslušala savjet prijateljice za skok u more, a rezultat je skupio više od 1,6 milijuna pregleda
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Apsurdno
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Jako neugodne vijesti za Hajduk! Ako prođe Litvu, u play-offu ga gotovo sigurno čeka velikan
ajoj!
Jako neugodne vijesti za Hajduk! Ako prođe Litvu, u play-offu ga gotovo sigurno čeka velikan
Prođe li Litavce, Hajduk bi za dva tjedna mogao ponovno igrati protiv Pafosa!
KURIOZITET KVALIFIKACIJA
Prođe li Litavce, Hajduk bi za dva tjedna mogao ponovno igrati protiv Pafosa!
tv
Daleki grad: Čini se da izlazi na slobodu, ako je za vjerovati njegovim riječima 0:57
DALEKI GRAD
Daleki grad: Čini se da izlazi na slobodu, ako je za vjerovati njegovim riječima
Nasljednik: Presretna je jer se ipak neće rastati
NASLJEDNIK
Presretna je jer se ipak neće rastati
Nasljednik: Mislio je da mu pomaže, a ona mu je dobrano naplatila nevjeru 0:59
NASLJEDNIK
Nasljednik: Mislio je da mu pomaže, a ona mu je dobrano naplatila nevjeru
putovanja
Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima – uvreda
"Hvala" je njihova valuta
Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima – uvreda
Dalmatinski fenomen: Predivno jezero u koje nitko nije uspio ubaciti kamen 7
"Buć" se nije čulo...
Dalmatinski fenomen: Predivno Crveno jezero u koje još nitko nije uspio ubaciti kamen
Burni Prvić: Najveći nenastanjeni otok u Hrvatskoj raj je za avanturiste, istraživače i bjeloglave supove 4
Burni Prvić
Najveći nenastanjeni otok u Hrvatskoj raj je za avanturiste, istraživače i bjeloglave supove
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup
Domaći kupači u problemu
U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup
Kako je oralna higijena postala novo luksuzno tržište
Od paste za zube do statusnog simbola
Kako je oralna higijena postala novo luksuzno tržište
lifestyle
Jelena Perčin u tanga sandalama Dolce&Gabbana i haljinici Self-Portrait 7
I krasna haljinica
Sandale Jelene Perčin dokaz su da upravo takav model može biti sinonim za ljetnu eleganciju
Što znači ova opcija na klima-uređaju?
VAŽNA JE
Za sparne dane! Evo što znači ova opcija na klima-uređaju, rijetko se koristi
Popis laganih recepata idealnih za toplinski val
lagano, fino i zdravo
Toplinski val lakše se podnosi uz ove brze i lagane recepte, imamo 20 ideja za vas
sve
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji 0:29 20
vijest podijelila supruga
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu
Jacques Houdek prozvao pjevačicu zbog načina pjevanja
Oštra kritika!
Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Apsurdno
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene