Kerumov nećak dobio mjesec dana istražnog zatvora: "Nije mi jasno"

Kerumov nećak Igor Sapunar uhićen u četvrtak u aferi konoba Pršut, po odluci istražnog suca Županijskog suda u Splitu, sljedećih će mjesec dana biti u zatvoru na Bilicama jer postoji opasnost da bi mogao utjecati na svjedoke, potvrdio je to njegov branitelj odvjetnik Damir Primorac.

​​Zamjenica ravnatelja USKOK- a Natalija Petković je kazala da je tijekom jučerašnjeg dana i nakon ispitivanja tri okrivljenika ured donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na ta kaznena djela.

​"Danas smo sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložili određivanje istražnog zatvora za jednog okrivljenika i to zbog opasnosti utjecaja na svjedoke te je sudac prihvatio prijedlog USKOK- a i odredio istražni zatvor. U odnosu na ostale okrivljenike nije bilo osnova za istražni zatvor", izjavila je kratko Petković.

Odvjetnik Primorac je novinarima kazao da će sudac istrage ispitati ukupno četiri svjedoka u tom slučaju te da će se on konzultirati sa svojim branjenikom oko eventualnog ulaganja žalbe.

Upitan kako to da je Sapunaru određen istražni zatvor, a drugima nije, Primorac je istaknuo kako je dugo u pravu, ali ni njemu to nije jasno napomenuvši da ne zagovara da se ostale okrivljene zatvori.

"Uvijek se i u svakom predmetu gleda inkriminacija pojedinog okrivljenika. Neovisno o tome kada je u pitanju ova osnova za određivanje istražnog zatvora postavlja se pitanje ima li potrebe odrediti istražni zatvor ako se zna da je djelo počinjeno u vremenskom razdoblju od 2017. do 2023. godine, a sada smo u 2026. godini", odgovorio je Primorac.

Smatra da okrivljenik, ako je želio na nekoga utjecati ne bi čekao sada trenutak uhićenja nego bi to radio zadnjih desetak godina.

Zapitao je ima li za to osnove posebno kada se uzima u obzir da osim istražnog zatvora koji je najteža mjera postoji i blaža mjera, odnosno mjera opreza da se okrivljeniku zabrani uspostavljanje kontakta sa svjedocima..

Za Keruma i Polića Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora jer, kako su naveli, za to nije bilo osnove.

Istragu protiv trojice Uskok je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut. Bivši službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Željko Kerum i Igor Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Tužiteljstvo je izvide u ovom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito.

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u Uskokovoj istrazi zbog korupcije brane se sa slobode.