Tuga u HGSS-u: Preminula Tara, koja je spašavala živote - "Putuj, nađi i gore ekipu"

Hrvatska gorska služba spašavanja objavila je tužnu vijest - preminula je Tara, potražni pas HGSS Stanice Orahovica.

"Tara i njezina Mirjana postale su licencirani potražni tim HGSS-a 2021. godine, a od tada su sudjelovale u brojnim potražnim akcijama", naveli su iz HGSS-a i istaknuli njezin veliki doprinos na terenu.

"Tara je bila obučena za rad airscent metodom, odnosno pretraživanje terena 'dignutog nosića', kao i većina potražnih pasa. Osim potrage na otvorenim područjima, sudjelovala je i na brojnim treninzima traženja u ruševinama, a bila je uključena i u potragu za posmrtnim ostacima. Zajedno sa svojom vodičicom Mirjanom činila je snažan tim koji nije odustajao ni u najtežim situacijama, sve dok bolest nije uzela svoj danak", napisao je HGSS.

"Tarinim odlaskom Mirjana je izgubila člana obitelji, HGSS vrijednog tragača na terenu, a kolege iz odjela K9 malu njuškicu koju su uvijek rado pozdravili, pomazili i nagradili igračkom", poručili su kolege.

Na kraju su se emotivno oprostili od svoje četveronožne kolegice:

"Putuj, Tara, nađi i gore ekipu."