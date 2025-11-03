Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
sramotni incident

Maskirani muškarci upali na Dane srpske kulture u Splitu, vikali "za dom spremni"

Piše M. T., 03. studenoga 2025. @ 21:01 komentari
Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a
Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Maskirani muškarci zaustavili su obilježavanje Dana srpske kulture u Splitu.
Najčitanije
  1. Josip Erceg
    kao iz ribičke legende

    Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
  2. Vili Beroš
    SMIJENJENI MINISTAR

    Beroš prvi dan na poslu! Evo na koje radno mjesto je došao
  3. BMW koji je osječka policjia isključila iz prometa
    OZBILJNI NEDOSTACI

    FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Vojni rok za Hrvate u dijaspori
PUNO JE NEDOUMICA
Što je s vojnim rokom Hrvata u dijaspori? "Ako žele zadržati državljanstvo..."
VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje
VREMENSKA PROGNOZA
Sunčani dani, ali ne i visoke temperature: Meteorolog otkrio što nas očekuje do kraja tjedna
Grci pokrenuli novu zabranu u Europi: Ako prijedlog prođe - ostat ćemo bez sastojka iz svakodnevne uporabe
nova pravila?
Grci pokrenuli novu zabranu u Europi: Ako prijedlog prođe - ostat ćemo bez sastojka iz svakodnevne uporabe
Otkazan kulturni program "Prosvjete" u Splitu nakon upada maskiranih osoba
sramotni incident
Maskirani muškarci upali na Dane srpske kulture u Splitu, vikali "za dom spremni"
Počinje jedan od najvećih turističkih sajmova na svijetu, ministar turizma otkrio kako će privući turiste: "Ovo će nam biti apsolutno najveći prioritet"
World Travel Market
Počinje jedan od najvećih turističkih sajmova na svijetu, ministar turizma otkrio kako će Hrvatska privući turiste: "Ovo će nam biti apsolutno najveći prioritet"
Šibenčani plaćaju skuplju vodu, a uskoro i odvoz otpada
NOVA POSKUPLJENJA
Udar na džepove građana u Dalmaciji, računi im skuplji za 60 posto: "Još malo pa porez na zrak i sunce..."
Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
kao iz ribičke legende
Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
Vili Beroš počeo raditi u KBC-u Sestre milosrdnice
SMIJENJENI MINISTAR
Beroš prvi dan na poslu! Evo na koje radno mjesto je došao
Skandal u Istri: Policijski načelnik nosio sinu drogu, majka uništavala dokaze i dojavljivala informacije
obiteljska mreža
Policijski načelnik nosio sinu drogu u zatvor, majka uništavala dokaze
Užas u Zagrebu! Zabio se u zaštitnu ogradu, poginuo je
ljubljanska avenija
Užas u Zagrebu! Zabio se u zaštitnu ogradu, poginuo je
Osječka policija isključila BMW iz prometa zbog tehničke neispravnosti
OZBILJNI NEDOSTACI
FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
kao iz ribičke legende
Mladi ribolovac izvukao neočekivan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju: "Ovo je velika rijetkost"
Osječka policija isključila BMW iz prometa zbog tehničke neispravnosti
OZBILJNI NEDOSTACI
FOTO Policija na obilaznici zaustavila vozača BMW-a: Pogledajte zašto su mu oduzeli tablice
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
show
Životna priča Cass Elliot
razbijala stereotipove
Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Tko je princeza Delphine od Belgije?
neobična princeza
Godinama joj nitko nije vjerovao, a onda je DNK test razotkrio kraljevsku tajnu
Miss Universe otputovala na Tajland, pogledajte prekrasan Zigmanov nacionalni kostim
iz ruku hvaljenog dizajnera
Sviđa li vam se kostim u kojem će naša misica predstavljati Hrvatsku u Tajlandu?
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Podvarak od kiselog kupusa zapečen u rerni koji jača imunitet
Po preporuci nutricionistice
Podvarak od kiselog kupusa zapečen u rerni koji jača imunitet
zabava
Muškarac s "najvećim penisom na svijetu" odgovorio je pitanja koje su svi željeli znati
Zanimljivo
Muškarac s "najvećim penisom na svijetu" odgovorio je na pitanja koja su svi željeli čuti
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Došao do nevjerojatnog otkrića nakon što je spustio kamera u rupu ispod leda Antarktika
Wow!
Došao do nevjerojatnog otkrića nakon što je spustio kameru u rupu ispod leda Antarktike
tech
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Iskoristili nanotehnologiju
Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od Kevlara i debljine obične majice
Drevni Zemljin zrak star 6 milijuna godina pronađen u antarktičkom ledu
Nevjerojatno otkriće
Drevni Zemljin zrak star 6 milijuna godina pronađen u antarktičkom ledu
Porsche patentirao patent koji bi mogao redefinirati vožnju kroz tunele
To bi bilo kul
Porsche patentirao patent koji bi mogao redefinirati vožnju kroz tunele
sport
Preminuo legendarni igrač Dinama Rudolf Rudi Belin
Počivao u miru
Tužna vijest iz Maksimira: Preminuo legendarni igrač Dinama
Aleksandar Zorić oglasio se na društvenim mrežama nakon kontroverznog poraza Ante Delije u UFC-u
TKO JE PREKRŠIO PRAVILA?
Sudac broj 1 u regiji o skandalu UFC-a s Delijom: Evo tko je u pravu
Dinamo ostao bez kapetana Mišića na teškom gostovanju
PRETJERAO JE
Dinamo ostao bez kapetana Mišića na teškom gostovanju
tv
U dobru i zlu: Pokušao se igrati sa sudbinom, a sad mu se crno piše
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pokušao se igrati sa sudbinom, a sad mu se crno piše
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Laura Samardžija
MAGIJA!
Je li ovo prava Elsa došla u Supertalent?! Što vi mislite o Laurinom nastupu?
MasterChef: Odluka jednog kandidata šokirat će sve! "To je najveći klišej koji sam čuo, neka turska sapunica!"
NE PROPUSTITE!
Odluka jednog kandidata šokirat će sve! "To je najveći klišej koji sam čuo, neka turska sapunica!"
putovanja
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Mesne okruglice u kremastom umaku recept
Nećete im moći odoljeti
Imamo recept za najbolje mesne okruglice, a poslužuju se u divnom kremastom umaku
Zimska idila: odmor u Gorskom Kotaru
Za cijelo društvo
Idilične kuće za odmor u Gorskom kotaru u kojima ćete provesti najzabavnije zimske vikende ili Novu godinu
novac
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
Nije im prvi put
Njemački Mercedes bugarskoj tvrtki oduzeo domenu Mercedes.hr
lifestyle
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Bojana Gregorić Vejzović u fantastičnoj haljini s dugim rukavima s volanima
TOP TOPOVA
Ne znamo što je bolje - haljina ili štikle Bojane Gregorić Vejzović. Savršena je!
Hodanje i mršavljenje: Plan od šest tjedana s kojim se kilogrami tope bez problema
BITNA JE I PREHRANA
Hodanje i mršavljenje: Plan od šest tjedana s kojim se kilogrami tope bez problema
sve
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Muškarac s "najvećim penisom na svijetu" odgovorio je pitanja koje su svi željeli znati
Zanimljivo
Muškarac s "najvećim penisom na svijetu" odgovorio je na pitanja koja su svi željeli čuti
Preminuo legendarni igrač Dinama Rudolf Rudi Belin
Počivao u miru
Tužna vijest iz Maksimira: Preminuo legendarni igrač Dinama
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene