Maskirani muškarci upali na Dane srpske kulture u Splitu, vikali "za dom spremni"

Kulturni program Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", koji se trebao održati u ponedjeljak navečer u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu, prekinut je nakon što je u prostorije upala skupina maskiranih muškaraca.

Manifestacija je okupila pjevački zbor, dramsku sekciju, violinisticu te plesno-pjevački ansambl iz Novog Sada sastavljen od devetero gimnazijalaca.

Prema riječima svjedoka, oko 18 sati u prostorije je ušla grupa od pedesetak muškaraca, odjevenih u crne majice i kape.

Kako piše Dalmatinski portal, obratili su se članovima "Prosvjete" poručivši im da na tom mjestu ne mogu održati nastup jer se, po njihovu mišljenju, u mjesecu u kojem se obilježava pad Vukovara "takav program ne bi trebao održavati".

Iz "Prosvjete" su naglasili da nije bilo fizičkog sukoba ni naguravanja.

Članovi su, kažu, odlučili ostati smireni i ne ulaziti u rasprave, već su mirno napustili prostorije. Nakon njihova odlaska, skupina je više puta skandirala "Za dom spremni" i "Hrvatska", navodi isti izvor.

Jedan od sudionika događaja opisao je situaciju kao iznimno neugodnu. "Nismo željeli ulaziti ni u kakve sukobe, jednostavno smo se pokupili i otišli. Nažalost, u današnjoj atmosferi ovakve situacije više i ne iznenađuju", rekao je.

Dani srpske kulture i reakcija policije

Manifestacija Dani srpske kulture, čiji je dio bio i ovaj nastup, održava se od 3. studenoga do 1. prosinca. Program obuhvaća glazbene i dramske izvedbe, izložbe, folklorne nastupe te prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje.

Iz "Prosvjete" su potvrdili da su o incidentu obavijestili policiju.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je kako su zaprimili prijavu te da je u tijeku prikupljanje svih relevantnih informacija o događaju.

"Danas malo poslije 18.30 sati, zaprimljena je dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta.

Vozač skupine je dojavio da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita.

Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili. Za vrijeme razilaska osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir.



U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba. Provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identificiranja osoba iz skupine", priopćili su iz policije.

Političke reakcije: Puljak osudila napad

Na incident je reagirala saborska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar.

"Najstrože osuđujemo večerašnji sramotan i nasilni ispad skupine zamaskiranih huligana koji su, uz fašističke povike, prekinuli otvaranje Dana srpske kulture u Splitu, u prostorijama Gradskog kotara Blatine-Škrape", poručila je Puljak.

Dodala je kako se u društvu sve češće normaliziraju mržnja, nasilje i fašističke tendencije te da očekuje od nadležnih institucija da reagiraju i spriječe ponavljanje sličnih događaja.

"Očekujemo jasnu i odlučnu reakciju Tomislava Šute i osudu ovog čina. Gradska vlast ima najveću odgovornost za očuvanje vrijednosti na kojima je izgrađena naša zajednica. Tražimo da učine sve kako bi zaštitili građane Splita i naše goste od šačice ekstremista. Split je uvijek bio grad kulture, različitosti i slobode — a ne grad straha i nasilja", istaknula je.