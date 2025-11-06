Muškarcima zbog napada u Splitu određen istražni zatvor, najavljena žalba: "Ovo nije ni kazneno djelo"

Trojici osumnjičenih za napad koji se u ponedjeljak dogodio tijekom održavanja Dana srpske kulture u Splitu određen je istražni zatvor.

Tereti ih se za kazneno djelo nasilničkog ponašanja iz mržnje i povrede prava izražavanja nacionalne pripadnosti. Svi privedeni su punoljetne osobe, izvijestila je reporteka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

"Ja kao branitelj i ostale kolege ćemo sasvim sigurno izjaviti žalbu jer smatramo ne samo da nije bilo osnova za istražni zatvor ni po jednom temelju, nego i da ovdje nema kaznenog djela jer radnja počinjenja koja se stavlja na teret ne predstavlja kazneno djelo", rekao je Vinko Ljubičić, odvjetnik osumnjičenika.

Istog je stava i odvjetnik Toni Marinković.

"Obrana je stajališta da to nisu osnovani razlozi za istražni zatvor. Podnijet ćemo žalbu i nadat se da će vijeće usvojiti tu žalbu", najavio je.

Tri su muškarca uhićena zbog događaja koji se odvio na području Gradskog kotara Blatine, gdje je skupina maskiranih muškaraca upala na događaj koji je u sklopu Dana srpske kulture u Splitu organiziralo srpsko kulturno društvo Prosvjeta.