Anušić podržao pravo Torcide na prosvjed, ali i upozorio: "Ne smijemo se ponašati kao u Srbiji"

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić komentirao je u petak najavljeni prosvjed na splitskoj Rivi u organizaciji Torcide poručivši da svatko ima pravo prosvjedovati, ali prosvjed mora biti miran, dostojanstven i s jasnim porukama.

Borili smo se i za to da u demokratskoj državi svatko ima pravo prosvjedovati, pa tako i Torcida. I svi oni koji će u subotu biti na tom prosvjedu imaju na to pravo, imaju pravo iskazati svoje mišljenje o situaciji o kojoj se u ovom trenutku raspravlja i koja je razlog prosvjeda, rekao je Anušić.

Ne smijemo se ponašati kao u Srbiji

"I prosvjed i sve ono što će se događati treba i mora biti miran, mora biti dostojanstven s jasnim porukama, i tu ne vidim nikakav problem", kazao je Anušić novinarima na marginama KOMferencije "Komunikacija na prvoj crti – sigurnost u doba krize".

Na pitanje je li pročitao sadržaj pisma i poruke Torcide i iščitava li tu da prozivaju i Vladu, odgovorio je kako je pročitao "nešto", ali bi ipak sačekao da Torcida kaže i definira što je točno problem. Vidjet ćemo, rekao je, razgovore koji će ići nakon toga, nakon što se vidi što će sutra biti na prosvjedu.

U vezi sudjelovanja nekih bivših branitelja u incidentu koji se dogodio na Blatinama, kada je srpska nacionalna manjina organizirala kulturni događaj, poručio je kako nije bitno jesu li to branitelji, mladi ljudi, navijači nogometnog kluba ili nešto treće.

"Mi se ne možemo i ne smijemo ponašati onako kako se ponašaju u Srbiji, ne može se događati da se kulturno umjetničkom društvu osporava ili da im se brani da ima svoje događaje. Hrvatska je demokratska država, članica EU i NATO-a, članica je Zapada gdje i pripada. Devedesete godine smo se otrgnuli upravo od tih politika zabrane. Nemojmo se vraćati na to".

Može se razgovarati o mnogim drugim stvarima i razumijem što se želi s ovim poručiti, ali ne smijemo upasti u zamku onoga što rade Aleksandar Vučić ili srpske stranke u Srbiji i na kakav način se ponašaju prema hrvatskoj manjini i prema svojim političkim oponentima, naglasio je Anušić.

Što se tiče činjenice da je jedan od privedenih izgrednika čelnik mjesnog ogranka HDZ-a u Splitu, Anušić je rekao da je to na policiji i pravosuđu, a ljude ne treba dijelit po tome je li netko član HDZ-a , HSP-a ili SDP-a. "Jednostavno, čovjek je to učinio ne zato što je u HDZ-u, nego zato što je mislio da treba tada u tom trenutku učiniti", kazao je.

Komentirao je i kaznene prijave koje je protiv određenih osoba u MORH-u podnio šef Brodosplita Tomislav Debeljak.

Debeljak pokušava prebaciti problem na MORH

"Debeljak u ovom trenutku povlači očajničke poteze, pokušavajući prebaciti problem na Ministarstvo obrane, kao da proteklih godina nije napravio toliko problema i već nekoliko puta bio na rubu stečaja i svega onoga što pokušava pripisati MORH-u. Ovo je jedan njegov klasičan taktički potez gdje pokušava to prebaciti na MORH", smatra Anušić.

Debeljak bi trebao poštivati hrvatske zakone pa ne bi bili u ovim problemima, ne samo kad govorimo o obalnim ophodnim brodovima, nego generalno o njegovom poslovanju, rekao je Anušić koji ne zna je li Debeljak podnio kaznenu prijavu protiv njega, ali ako jest nema nikakvih problema.

Ministar obrane istaknuo je kako ne želi potpisivati ugovor ili sporazum koji će oštetiti Hrvatsku ili Ministarstvo obrane. Tri broda će se pravnim putem vratiti u vlasništvo MORH-a te će ih se pokušati nastaviti graditi i dovršiti u nekom drugom brodogradilištu.