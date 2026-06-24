Vrućine ne popuštaju, liječnici šalju jasan apel građanima: "Preporučujemo da se ne konzumira alkohol"

Zbog ekstremnih temperatura liječnici ovih dana imaju drastično više posla, a pritisak na zdravstveni sustav raste.

Većina kaže ljudi kaže da sluša upute, ali ako je suditi prema količini posla koje imaju liječnici, malo je onih koji zaista i čuju te upute koje stalno liječnici ponavljaju. Osim toga, imati klimu više nije luksuz nego potreba. Pa se postavlja pitanje postoji li i tu opasnost, a što je s onima koji spavaju cijelu noć pod klimom za vrijeme ovih vrućina?

Toplinski val širi se Europom Foto: DNEVNIK.hr

Toplinski val širi se Europom Foto: DNEVNIK.hr

"Klima nam je potreba tijekom ovih ljetnih dana da nas rashladi, da nam je ugodno. No, međutim velika razlika između boravka u klimatiziranim prostorijama kada su vani temperature iznad 30 stupnjeva svakako nisu dobri za naše zdravlje. Pogotovo jer je to šok za cijeli organizam", rekla je Aleksandra Bogdanović, liječnica hitne medicine.

"Vi kada izlazite iz auta koji ste rashladili na 15 stupnjeva i izlazite van gdje je između 35 i 40 stupnjeva to je itekakvo opterećenje za naš krvožilni sustav", nadodala je.

Aleksandra Bogdanović, liječnica hitne medicine Foto: DNEVNIK.hr

Taj temperaturni šok na kraju se najbolje vidi na terenu, gdje se ovih dana najviše borbe vodi s posljedicama teškog toplinskog vala.

"Moram priznati da smo po broju intervencija ovih dana na istoj razini. No, međutim bilježimo veći broj kolapsa vezanih za vrućinu. Nešto veći broj ozljeda vjerojatno isto vezano uz vrućinu i toplotne iscrpljenosti. Moždani udari su češći i osobe s psihičkim bolestima su isto jedni od naših češćih pacijenata ovih dana", rekla je.

Toplinski val širi se Europom Foto: DNEVNIK.hr

Anja Perković, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Popuštanja vrućina nema na vidiku jer nam za vikend stiže i paklenih +36 stupnjeva, a posebnu pozornost treba obratiti na opasnosti na moru.

"Svakako izbjegavati izlazak između 10 i 17 sati. Naravno, mi smo radni ljudi pa ne možemo izbjeći taj period. No, međutim savjetujemo koristiti zaštitne kreme, nositi pokrivala za glavu, naočale, nositi laganu pamučnu odjeću i svakako konzumirati dosta tekućine. Prvenstveno mislim na vodu, izotonične napitke, možete koristiti tipa čaj od mente. Svakako zabranjujemo, to jest preporučujemo, da se ne konzumira alkohol", zaključila je.