Počeli upisi u srednje škole: Za potrebe učenika izdvojeno 125 milijuna eura

Počinju upisi u srednje škole. Učenici od danas mogu birati i prijavljivati željene smjerove.

Za prehranu, prijevoz i udžbenike učenika 125 milijuna eura Foto: DNEVNIK.hr

Prijave traju do 3. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 7. srpnja.

Kako bi nova školska godina protekla lakše, za prehranu, javni prijevoz i udžbenike učenika osigurano je 125 milijuna eura.

Za prehranu, prijevoz i udžbenike učenika 125 milijuna eura Foto: DNEVNIK.hr

"Naravno da je cilj smanjiti socijalni jaz i prevenirati rano napuštanje školovanja mladih u najranjivijim skupinama, iako ako gledamo statistiku na razini EU, Hrvatska je vodeća po završnosti djece u srednjoškolskom obrazovanju", kazao je Stipe Mamić, državni tajnik u ministarstvu obrazovanja.

Stipe Mamić, državni tajnik u ministarstvu obrazovanja Foto: DNEVNIK.hr