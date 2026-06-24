Počeli upisi u srednje škole: Za potrebe učenika izdvojeno 125 milijuna eura

Za prehranu, prijevoz i udžbenike učenika 125 milijuna euraFoto:
DNEVNIK.hr
Prijave traju do 3. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 7. srpnja.
Kako bi nova školska godina protekla lakše, za prehranu, javni prijevoz i udžbenike učenika osigurano je 125 milijuna eura.
Za prehranu, prijevoz i udžbenike učenika 125 milijuna euraFoto:
DNEVNIK.hr
"Naravno da je cilj smanjiti socijalni jaz i prevenirati rano napuštanje školovanja mladih u najranjivijim skupinama, iako ako gledamo statistiku na razini EU, Hrvatska je vodeća po završnosti djece u srednjoškolskom obrazovanju", kazao je Stipe Mamić, državni tajnik u ministarstvu obrazovanja.
Stipe Mamić, državni tajnik u ministarstvu obrazovanjaFoto:
DNEVNIK.hr