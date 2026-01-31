Picula otkrio planove SDP-a: "Imamo iskustvo vlasti. Ono što dogovorimo, planiramo i realizirati"

Najvećea oporbena stranka SDP danas je održala izvještajno-tematsku konvenciju pod sloganom "Budi normalna Hrvatska". Jedna od glavnih tema bio je životni standard građana. Oko 700 SDP-ovaca okupilo se u Zagrebu - mijenjali su statut, brusili smjernice s kojima idu na HDZ, a između ostalog, građanima obećavaju pravednije poreze i kraće radno vrijeme.

"Mislim da je SDP na 10. izvještajnoj konvenciji potvrdio tri stvari. Prije svega, on je potvrdio svoju programsku deklaraciju, potvrdili smo novi statut, ali ono što je također interesantno, potvrdili smo i naš koalicijski potencijal. SDP je stranka iza koje postoji iskustvo vlasti. Znamo da kad nešto dogovorimo i izglasamo, da je to politika koju doista i planiramo realizirati kada dođemo u tu poziciju", rekao je član predsjedništva Tonino Picula.

Naglasio je da dosta ideja o kojima su pričali zahtjeva dobru pripremu, ali da, s obzirom da će izbori u Hrvatskoj biti za oko dvije i pol godine, imaju vremena.

"Imamo dovoljno vremena da ove ideje koje su usvojene pripremimo na način da kada dođemo na vlast, da ih pokušamo realizirati. Na kraju krajeva, ne otkrivamo toplu vodu. Neke od tih ideja su provedive, samo za tako nešto treba postojati politička volja", poručio je Picula.

Promjena izbornog modela

Na pitanje o koalicijskom potencijalu, o kojem je danas govorio i zagrebački gradonačelnik, rekao je da je danas samo potvđeno ono o čemu se već neko vrijeme govori,

"Udružene stranke ljevice doista imaju daleko veći politički kapacitet nego da idu odvojeno. Neki izbori koji su iza nas su potvrdili što se događa ako se na vrijeme ne pronađe zajednički jezik", objasnio je.

Promjena u SDP-u je i novi način unutarstranačkih izbora. Neće više koristiti model "jedan član, jedan glas".

"To je model koji je u to vrijeme doista bio silno potreban kako bi se demokratizirali unutrašnji odnosi u SDP-u. Ovo je prilagođavanje jednom načinu biranja najodgovornijih ljudi koji bi po našem sudu dao bolje rezultate. Ne napuštamo u potpunosti taj model, on će i dalje ostati. Međutim, mislim da ćemo na novi način birati članove predsjedništva i šefove županijskih organizacija", dodao je.

Uz to, Picula smatra da se SDP mora potvrditi u cijeloj Hrvatskoj, posebice u velikim gradskim središtima, gdje svojom političkom ponudom "mogu polučiti najbolji rezultat".

"Doista nas čeka obnova svuda u Hrvatskoj, ali pogotovo u velikim gradskim središtima", rekao je.