Sigurnosni stručnjak o masovnim dojavama o bombama: "Sustav nije nemoćan, otkrit će jesu li ovo dječje spačke ili..."

Panika i masovne evakuacije u Dalmaciji zbog prijetećeg maila s dojavom o bombama koji je upućen srednjim školama

Ukupno je obuhvaćeno oko 50 škola, a nastava je bila prekinuta. Policija je nakon evakuacija pregledala sve objekte i utvrdila da je dojava lažna. Za počiniteljem se traga.

Po kaznenom zakonu kazna za ovakvo djelo može biti i do tri godine zatvora ili jedna teža novčana kazna, rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić koja je razgovarala sa sigurnosnim stručnjakom Tonćijem Prodanom.

"Sustav nije nemoćan, on će odreagirati i spreman je bilo da se radi o deset, 50, 100 ili 300 dojava. Sustav odreagira ozbiljno na svaku od tih dojava na način da dođe u objekt, napravi protueksplozijski pregle. Nakon što se utvrdi, da u ovom slučaju, nema eksplozivne naprave tada uobičajeni život nastavlja dalje", rekao je Prodan.

Na pitanje misli li da je riječ o učeničkoj spački ili ipak o nekoj ozbiljnijoj organizaciji koja je imala maliciozne namjere, Prodan je odgovorio da se o motivima i počiniteljima može razgovarati tek nakon što se završi kriminalističko istraživanje.

"To može biti i vrlo ozbiljno organizirana skupina. Za sigurnosne profesionalce nije nikakva dječja ili mladenačka šala. Bilo je situacija gdje su ovakve situacije i počinitelji otkriveni kod nas, 2022. godine i 2023. godine kad su u pitanju trgovački centri, ali i kada je bila dojava u zagrebačkim školama 2025. godine", rekao je Prodan i upozorio da ovo nije izolirani primjer, niti se ovako što događa samo u Hrvatskoj.

"Ovo se događa diljem svijeta i diljem Europe. Zabilježeni su slučajevi i u Češkoj, Slovačkoj, Latviji, Španjolskoj i Belgiji. U jednom danu, u nekim od ovih zemalja je zatvoreno 30, 50 ili čak 250 škola. Dakle, radi se o trendu koji jednostavno dolazi kod nas kako je to u Europi i svijetu. Međutim, smatram da je važno ne širiti paniku", rekao je sigurnosni stručnjak.

"Naša policija je i te kako educirana odgovoriti na ovakvu situaciji, a tu je i sigurnosno obavještajni sektor koji ima izrazito razvijenu razgranatu mrežu suradnje s inozemnim sigurnosno obavještajnim službama i s policijama unutar Interpola, tako da ukoliko se može doći do počinitelja, to će se sigurno i na kraju ovog istraživanja i napraviti. To ne mora biti odmah. Međutim, to može biti nakon nekog vremena, ali u svakom slučaju svi će napori biti uložen u to da se pronađu počinitelji ovakvih djela", rekao je Prodan.

Slična situacija u ponedjeljak se dogodila i u susjednoj Bosni i Hercegovini.

"Često ljudi imitiraju ovakve situacije na način da privuku na sebe pozornost, da steknu određenu moć, pa i o ovakvim zapravo devijantnim potezima. Dakle, često puta se ovakvi slučajevi kopiraju i na sreću, često puta ne bude riječ o stvarnim prijetnjama. Međutim, svakoj od ovih prijetnji se pristupa kao da je prava i mora se pregledati svaka škola, odnosno svaki objekt gdje postoji dojava o postavljanju eksplozivne naprave", zaključio je Prodan.