Što misli o Mostovim tvrdnjama o prikupljenim potpisima, tko se trese od sreće, a tko od straha te je li predsjednikovo otkazivanje putovanja u BiH bilo opravdano? Tjedan iza nas analizira urednica vanjske politike Nove TV, Ivana Petrović.

Proslavili smo Božić. U obraćanju Gradu i Svijetu Papa je čovječanstvo koje je - kazao je - postalo neosjetljivo na krize i patnje - pozvao na otvorenost srca kako bi se medicinska njega i cjepiva osigurali ljudima koji to najviše trebaju, podsjetila je urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović u svom tjednom pregledu.

"I poruke hrvatskih biskupa najviše su se odnosile na pandemiju podjele u društvu te na pozive na solidarnost. Iako nisam sigurna koliko se u zemlji sa mnogo političkih katolika može ozbiljno shvatiti kardinalova homilija u kojoj upozorava na lažne proroke ili pak propovijed nadbiskupa Uzinića koji osobnu slobodu podređuje dobru društva i zajednice. Nadbiskup Đuro Hranić prvi je u nas koji je upozorio na ono zbog čega primjerice talijanska biskupska konferencija odmah javno istupi kao onomad protiv Salvinija- a to je mahanje svetim slikama krunicama i drugim simbolima Vjere na političkim ili parapolitičkim skupovima", naglasila je.



I dok su i predsjednik i premijer u čestitkama na Božić pozivali na cijepljenje, par dana prije, predsjednik je a priori kazao da će Mostov referendum o COVID potvrdama biti pokraden. E sad pitanje je tko je tu što i jeli pokrao jer a) referendum nema veze s COVID potvrdama, već sa udarom ne toliko čak ni na HDZ, nego na Plenkovića osobno, kojim su Mostovci zaslijepljeni i b) tvrde da su prikupili 400 tisuća potpisa, ali koje će predočiti 24. siječnja.

"Pa ako je MOST prikupio toliko potpisa protiv COVID potvrda i uredno ih prebrojio - čemu onda toliko čekati? Sve je to jedan veliki bezidejni cirkus utemeljen na Le Bonovskoj psihologiji gomile. Miletić kaže da se trese od radosti. A većina ljudi se trese od tuge kad čuje koliko dnevno ljudi umre s COVID-om. Ustavni sud odlučio je većinom glasova da su COVID potvrde u zdravstvu u skladu s Ustavom, da diskriminacije nema, a mjere razumne, s obzirom na to da potvrdi o cijepljenju postoji alternativa, a to je testiranje. Ma bespredmetno je više o tome govoriti. To iracionalno euforično ponašanje začinjeno sa ponešto religijskog kiča je otišlo toliko daleko da jedino što možemo je Boga moliti da su ovo zadnji valovi pandemije, a omikron koronin oslabljeni mutant", ustvrdila je Petrović.



Ivana Petrović poidsjetila je i da je ovo drugi Božić u kontejnerima na porušenoj Banovini, ili u priručnom smještaju u potresom najpogođenijim dijelovima Zagreba.

"Obnova nikako da ozbiljno započne, a kao što se Miletić trese od radosti zbog potpisa, tako ministar Horvat kaže da on s obnovom liježe i s obnovom se budi. Pa dobro neka se konačno probudi do kraja. Nitko ne misli da je obnova neki jednokratan i jednostavan posao ali do sada su se već mogli jasno vidjeti čvrsti okviri plana. Da ljudi znaju na čemu su i dokle će ovako. U ogromnom životnom problemu kao što je razrušen dom i život po improviziranim prostorima ili tuđim stanovima ne primjećuju ono što mi primjećujemo u Zagrebu A to je da je figura Orašara skoro pa zamijenila Isusa u jaslicama na Trgu svetoga Marka..."

U tjednom pregledu Petrović je podsjetila na nepravomoćnu presudu Nadanu Vidoševiću, uhićenje narko-bande te otkazivanje predsjednikova najavljenog putovanja u BiH, iz sigurnosnih razloga.

Čitav tjedni prilog Ivane Petrović pogledajte u video prilogu.

