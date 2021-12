Poražavajuće brojke pokazala je najnovija procjena humanitarnih potreba na području Banovine. Od 170 tisuća stanovnika, njih 118 tisuća treba neku vrstu humanitarne pomoći. To nije samo zbog potresa, nego i činjenice da je već desetljećima zaboravljena i ostavljena. Rezultat toga je da je danas jedna od najsiromašnijih područja u Hrvatskoj.

Gotovo godinu dana nakon potresa, 118 tisuća ljudi u Banovini treba neku vrstu pomoći. Grad je to veličine Osijeka. Anketa provedena među ljudima u kontejnerima pokazala je da četvrtina ima problem sa psihičkim zdravljem.

"Ja sam si odavno obećala da nemam nikakvog straha, ali kasnije se ispostavilo da sam dekoncentrirana i da mi se ruke tresu", rekla je Zdenka iz Gline u kolovozu.



Anketa provedena u kućanstvima ranjivih skupina pokazala je da četvrtina nema vode u svom domu.

"Ja ne mogu svom djetetu oprati veš, da ga mogu okupati, ne možeš ti objasniti djetetu da mi nemamo vode", rekla je Josipa Šeremešić iz Roviške u lipnju.

Ne mogu ni do liječnika. Dvadeset posto ljudi u kontejnerima, nema pristup medicinskoj skrbi jer nemaju javni prijevoz. Neki doktori udaljeni su osam kilometara. Slikovito rečeno, čak i da propješačite najveću zagrebačku ulicu Ilicu ne bi vam bilo dovoljno. Uzmite u obzir, da lijekove većinom trebaju stariji.

Pučka pravobraniteljica, Tena Šimonović Einwalter kaže: "Ljudska prava cijeli niz je ovdje ugrožen. Pravo na stambeno zbrinjavanje, pravo na vodu, na socijalnu zaštitu. U idealnom svijetu za sve bi se pobrinula država."

Ovo nije idealan svijet

Većina vjeruje ne samo da će ovu zimu provesti tako nego šest do deset godina. Povjerenja u obnovu nemaju.



"To gledam racionalno i ljudski. Svaki čovjek koji živi u kontejneru gleda tu svoju potrebu, gleda kad će on doći na red", kaže Boris Milošević, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava.



Red je da najsiromašniji i najzapušteniji dio Hrvatske udahne života. Iza svake ove brojke stoji čovjek i njegova priča. Ne možemo ih sve prenijeti, ali upravo su zato ankete bitne. Da vidimo kakvo je stvarno stanje stvari.

