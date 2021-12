Bili smo svjedoci da se ni dio crkvenjaka u Hrvatskoj nije slagao s Papom Franjom oko potrebe cijepljenja. O zloporabi kršćanskih simbola, ali i neprihvatljivom govoru mržnje, u velikom intervjuu za Dnevnik Nove TV govorio je nadbiskup Đuro Hranić. S njim je razgovarala reporterka Marina Bešić Đukarić.

Na pitanje što smo mogli ili trebali iz ove - izazovne godine koja je iza nas - naučiti i jesmo li u tome uspjeli, đakovački nadbiskup Đuro Hranić je kazao kako je ovo već druga godina za redom u kojoj produbljujemo svijest da smo mi ljudi društvena bića, da jedni drugima trebamo, jedni drugima pripadamo.

"Ta godina nas je istodobno pozivala na poniznost, na malenost, da budemo spremni priznati kako ne znamo sve, kako druge trebamo i u tom smislu da oni imaju neko drugo znanje koje nadopunjuje naše znanje, da trebamo jedni druge znati čuti i da samo po otvorenosti jednih za druge, da nas drugi obogati, da nam proširi naše horizonte, možemo ići naprijed", istaknuo je đakovački nadbiskup.

Na konstataciju kako nam je epidemija ušla u svakodnevnicu, nosi jednu neizvjesnost ali i duboke podjele u društvu, pa i u crkvi - dok Papa poziva na cijepljenje, ne podržavaju svi taj njegov stav, nadbiskup Hranić pojasnio je kako nažalost, ima onih koji se ponašaju papskije od Pape. Oni još uvijek propitkuju i u pitanje dovode moralnu prihvatljivost cjepiva.

"Nažalost, neki ne skrivaju pri tome svoju ckrvenost, štoviše, nose slike blažene djevice Marije, javno na trgovima mole krunicu i tako dalje i to ide sve dotle da možemo govoriti i o zloporabi kršćanskih simbola. Osobno moram priznati da ne mogu razumijeti takvo ponašanje.

Ne mogu ga jednostavno razumijeti i pozivam i koristim i ovu prigodu sve naše vjernike da budu razumni, da znamo prihvaćati smjernice Pape, mjerodavnih crkvenih institucija i da poštujemo znanost i da ne srljamo jednostavno u društveni nered i anarhiju u čitavom društvu", naglasio je nadbiskup Hranić.

U Dnevniku Nove TV veliki intervju s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem

Nadbiskup Hranić o sukobu dva brda: "Negativno djeluju na život čitavog društva, a to mi je bolno i žalosno"

O neslaganju u političkom životu, posebno imajući u vodu da je javni prostor pun je ružnih riječi i moralnih padova, gost Dnevnika Nove TV je kazao kako je to doista neprihvatljivo i misli da bi nositelji državne vlasti trebali biti svjesni utjecaja njihovog ponašanja na najširu društvenu javnost, kao i da njihovo prepucavanje u javnosti preko sredstava društvenog priopćavanja, ponižavanja uzajamnog, da to pridonosi rastu govora mržnje i nasilja na nižim razinama društvenog života.

"Lakše je uvijek nešto razgrađivati nego graditi. Nešto graditi to je uvijek zahtjevno. To zahtjeva puno osobnog ulaganja, odricanja od sebe, to znači krčiti put, ali to je jedini put kako se može ići naprijed. Trebamo zajednički više surađivati i dalje ići naprijed", poručio je đakovački nadbiskup na pitanje je li ljudima u ovim okolnostima teško dati nadu i vratiti ih na pravi put.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr