Hrvatski predsjednik Zoran Milanović još je jednom podigao prašinu oko svog otkazivanja posjeta Bosni i Hercegovini. Za sve je prozvao kako on to opisuje - Baščaršiju. Kao razlog otkazivanja naveo je sigurnosni problem, ali u to baš i nije uvjeren premijer Andrej Plenković.

Urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović komentirala je u Dnevniku Nove TV je li predsjednik Milanović u ponedjeljak ponudio logično objašnjenje otkazivanja puta u Travnik.

Kako navodi, srž cijele priče je to što je Milanović htio otići u Travnik.

"To je jedno vrlo specifično područje u kojem još uvijek ima radikala. To kažu svi stručnjaci za sigurnost, to je područje memorijski naprosto jako loše", rekla je Petrović.

Strašan pokolj Hrvata

"Tamo se u lipnju 1993. godine dogodio strašan pokolj Hrvata, u jednom danu su pobili 112 osoba, najmlađa žrtva je bila djevojčica koja je imala pet godina, a najstarija žrtva bio je muškarac u dobi od 90 godina", dodala je.

Navodi kako su u okolici Travnika ubijene stotine Hrvata te da za to do sada nitko nije odgovarao.

"Tamo se prvi put postrojio el-Mudžahid, postrojba radikalnih islamista i stranaca koja je vrlo brzo postala legitimna postrojba Armije BiH. Radili su strašne zločine, njihov kamp je bio blizu", rekla je Petrović.

"Zarobljavali su ljude, dekapitirali ih, ritualno ih ubijali. Nama je najpoznatiji slučaj Dragoljuba Popovića", dodala je.

"Kad sam bila tamo 2005. godine, pokojni Ivo Fišić, mi smo ga satima nagovarali da kaže samo par rečenica o tome, on je bio zatočen gore, sjećam se kako mu se tresla donja usna dok je o tome govorio. Osam Hrvata povratnika je likvidirano nakon rata", navela je.

Više obavještajnih službi

"To je specifično područje s vrlo specifičnom memorijom. Postojalo je realnih razloga, bez obzira što premijer u to ne vjeruje, određeni sigurnosni rizik, ako uzmemo u obzir i to da u BiH ne djeluje jedna nego jako puno obavještajnih službi", objasnila je Petrović i dodala kako su svi ovi zločini bili u optuženju, ali su "prilično aljkavo valorizirani".

Predsjednik Milanović je ponovno kritizirao hrvatsku diplomaciju u Bruxellesu i izvješće Europskog vijeća o BiH.

"On je tu kritiku izrekao, prije svega, zbog unutarnjepolitičkih potreba. Mislim da kritika nije do kraja osnovana. Cijeli taj dokument, za svih osam zemalja, među kojima i šest zemalja zapadnog Balkana je po meni jedna promocija dojmova", rekla je Petrović.

"Jednako tako bi se moglo kritizirati izvješće o Srbiji i pitati zašto nije bilo intervencija oko naše manjine u Srbiji koja je praktički tamo pred likvidacijom", navodi.

"Mislim da je Hrvatska u zadnji čas uspjela uključiti Daytonski sporazum", rekla je Petrović i dodala kako je tu i implementacija presude Ustavnog suda po prizivu Ljubića o kojoj govori posljednjih šest godina, a koja se tiče naroda Doma naroda Federacije.

"Hrvatska pred vratima Schengena"

"Mislim da predsjednik Milanović jako dobro razumije poziciju Hrvatske ovoga časa, Hrvatska je pred vratima Schengena, ona mora balansirati, ostvariti svoj interes kako bi, kao još jača, mogla pomagati svojem narodu u BiH", rekla je.

"Sam proces izmjene izbornog zakona tamo neće biti nešto što će se rješavati preko noći, to će biti jedan pravi diplomatski maraton za koji se ne nazire kraj i ne vidimo kako će završiti", rekla je Petrović.

"To nije samo proces odlazaka u Sarajevo ili odlazaka u Bruxelles, to je proces hrvatske diplomacije u 26 diplomatskih predstavništava unutar EU-a plus Washington i plus UN koji moraju raditi sustavno i po kvalitetnim instrukcijama", zaključila je Petrović.

