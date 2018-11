Snijeg, kiša i poledica neprijatelji su u prometu. Ovog vikenda na cestama je poginulo petero ljudi. Danas je Svjetski dan sjećanja na žrtve prometnih nesreća, prilika da se razmisli kako da ih bude što manje.

Dvije stotine i osamdeset. Toliko je od početka godine do danas na hrvatskim cestama poginulo ljudi. Samo 9 manje nego u cijeloj prošloj godini. Žrtvama s prometnica na Mirogoju je počast odala Udruga sigurnost u prometu. Georg-Davor Lisicin iz te udruge rekao je kako je u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina poginulo 4111 ljudi.

Resorno ministarstvo zato priprema izmjene Zakona o sigurnosti u prometu. Prema prvim nacrtima, kazne će biti rigorozne. Prolazak kroz crveno po novom Zakonu kažnjavat će se od 3 do 7 000 kuna uz oduzimanje vozačke i do godinu dana. Od 10 do 20 000 kuna kažnjavat će se vožnja brža od 50 kilometara na sat iznad ograničenja, ali i vožnja u suprotnom smjeru.

Da se osim novčanih kazni, razmišlja i o oduzimanju vozila recidivistima početkom mjeseca najavio je u Dnevniku Nove TV ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Razmišlja se i o podizanju ograničenja na autocestama na 140 kilometara na sat, ali sa strožim kaznama. Tko će autocestom voziti 50 kilometara brže od ograničenja mogao bi platiti kaznu od 15 do 50 000 kuna ili odslužiti 60 dana zatvora. HAC i MUP razmišljaju i o postavljanju radara na autoceste. Struka visoke kazne podržava, no upozorava kako najprije treba riješiti problem pravosuđa.

Prometni stručnjak Željko Marušić ističe kako je demotivirajuća činjenica što osobe koje ubiju nekoga u prometu prolaze bez kazne ili s minimalnom kaznom. Hrvatska je 2010. godine oborila neslavni rekord. Čak 426 poginulih u prometu. Tada se obvezala da će do 2020. godine učiniti sve da se ta brojka prepolovi. No, na žalost, brojke se ne smanjuju.

