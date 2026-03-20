Produljen pritvor bivšem policajcu optuženom za ubojstvo studentice. Njezina majka: "Ovo je sve jako teško, stresno i bolno"

Ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak u Osijeku 2023. godine nastavit će se čitanjem iskaza ranije ispitanih svjedoka te neposrednim ispitivanjem nekoliko sudskih vještaka, a osječki Županijski sud je okrivljeniku produljio istražni zatvor.

Visoki kazneni sud (VKS) ukinuo je prošlogodišnju prvostupanjsku presudu kojom je Smažil bio osuđen na 18 godina zatvora te vratio predmet osječkom Županijskom sudu na novo suđenje pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem.

Sudsko vijeće prihvatilo je prijedlog tužiteljstva da se u nastavku suđenja pročitaju iskazi ranije ispitanih svjedoka, među kojima su roditelji i prijatelji ubijene Mihaele Berak, stanari zgrade u kojoj je stanovao optuženi Smažil te policijski službenici.

Sud je odlučio da će se neposredno ispitati psihijatrijski, sudsko medicinski i balistički vještak, da se pročitaju nalazi biološkog i toksikološkog vještačenja te obavi reprodukcija sadržaja DVD medija i USB stickova, koji su dio sudskog spisa.

S obzirom da se dio sadržaja ovih medija, kao i iskazi nekih svjedoka, odnose na osobni, intimni i obiteljski život žrtve tužiteljstvo je zatražilo da se, kod zakazivanja idućih rasprava, vodi računa da su u takvim slučajevima ispunjeni zakonski uvjeti za isključivanje javnosti s tog dijela suđenja.

Osječki Županijski sud je na početku današnjeg ponovljenog suđenja odbio prijedlog tužiteljstva da se da se javnost isključi tijekom cijelog trajanja glavne rasprave. Sud smatra da za to nisu ispunjeni zakonski uvjeti, navodeći da se javnost može isključiti kada budu iznošeni dokazi koji se odnose na osobni, obiteljski i intimni život žrtve, ali ne i s cijele rasprave.

Tužiteljstvo: "Kod Smažila postoje elementi agresivne i narcisodine osobnosti"

Suđenje se nastavlja 21. travnja, čitanjem iskaza ispitanih tijekom prvog postupka. Sudsko vijeće je Smažilu produljilo istražni zatvor, što je tužiteljstvo zatražilo smatrajući da se okolnosti, zbog kojih je pritvor određen, nisu promijenile, jer se okrivljenika tereti za ubojstvo, koje je kao policijski službenik počinio službenim pištoljem.

Tužiteljstvo također smatra kako je provedenim psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno da kod okrivljenika postoje elementi agresivne i narcisodine osobnosti, a što predstavlja realnu opasnost da bi mogao ponovno počiniti kazneno djelo.

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke "HS-9" ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Tijekom ispitivanja u policiji i Državnom odvjetništvu Smažil je porekao počinjenje kaznenoga djela, navodeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu Berak, već da je do pucanja i ispaljenja metka došlo prilikom neopreznog rukovanja pištoljem.

Tužiteljstvo je takvu obranu okrivljenika tada ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom te u suprotnosti s ostalim prikupljenim dokazima te ga je optužilo za ubojstvo.

Mihaelina majka očekuje pravdu i istinu

Ukidajući prošlogodišnju presudu VKS je ocijenio da je prvostupanjski sud propustio na pravilan način ocijeniti svaki dokaz pojedinačno, kao i u vezi s ostalim dokazima i obranom optuženika. VKS smatra kako je "izostala odgovarajuća analiza međusobnog položaja optuženika i žrtve, kao i položaja pištolja prilikom ispaljivanja hica" te da je riječ je o značajnoj činjenici, posebno u dijelu utvrđenja subjektivnog obilježja kaznenog djela i provjere obrane u pogledu kronologije događaja.

VKS smatra kako je propušteno analizirati i sadržaj komunikacije žrtve s drugim osobama neposredno prije ubojstva kako bi se utvrdilo u kojim okolnostima je došlo do inkriminiranog događaja.

Navode također kako će prvostupanjski sud u ponovljenom postupku obratiti pažnju na sve navedeno "kako bi na pravilan način ocijenio jesu li se u ponašanju optuženika stekla sva bitna obilježja kaznenog djela ubojstva".

Smažilov odvjetnik Dražen Srb izjavio je novinarima kako smatra da se da se Smažil može proglasiti krivim, ali za neko drugo kazneno djelo, a ne za ubojstvo, ovisno o rezultatima kaznenog postupka. "Naša je namjera da se ovo što prije završi, bez ikakvog odugovlačenja i da bude što transparentnije", dodao je Srb.

Majka ubijene Mihaele Berak Jadranka Berak izjavila je medijima da od ponovljenog suđenja očekuje pravdu i istinu te da svatko odgovara za ono što je napravio. "Ovo je sve jako teško, stresno i bolno. Vjerujem da ćemo doći do kraja mirno i dostojanstveno, s uspomenom i lijepim sjećanjima na svoje dijete, jer je ono samo to i zaslužilo", poručila je Jadranka Berak.