Građani napali ministarstvo zbog poklona za Dan očeva: "Ovo je žalosno, dno dna"

U prostorijama Ministarstva demografije i useljeništva u Zagrebu povodom Dana očeva u četvrtak je održana podjela poklon-paketa očevima koji su tog dana došli u ministarstvo u Vukovarskoj ulici u pratnji svojeg djeteta.

Poziv na podjelu poklona upućen je tjedan dana ranije svim očevima, bez posebnih detalja i uvjeta o dobi roditelja ili djece ili njihovog broja, pokloni su namijenjeni svima koji su došli u četvrtak u Ministarstvo između 9 i 15 sati.

Ovaj prilično općenit poziv bez puno detalja, brzo je skupo niz komentara na društvenim mrežama i još više pitanja građana.

“Kao akcija u Lidlu”, napisala je jedna majka na i dodala “Jer ništa ne kaže ‘hvala što si roditelj’ kao red ispred ministarstva i poklon vrećica”.

Mnogi su se pitali što je u paketu, a nekima je zasmetalo i što je podjela organizirana samo u Zagrebu i to tijekom radnog vremena te dok su djeca u vrtiću i školi. Postavilo su pitanja i tko poklone financira.

"Ovo je žalosno, a još žalosnije da se promoviraju samo zagrebački tate, kao da nigdje drugdje nema ni djece u njihovih tati. Dno dna”, bio je jedan od komentara.

Nadovezao se i drugi komentar. "Očevi su samo u Zagrebu??? U drugim dijelovima HR su neočevi pa oni nisu mogli dobiti paket!!!”

“Financirali smo i gluplje stvari realno, ali sad me kopka što je njima prigodan dar za tatu? Zagrebačkog tatu, jer samo su tu imali akciju”", stoji u jednom komentaru.

Sve je zanimalo što je u paketu

Kako se čini po fotografijama koje je objavilo ministarstvo, u paketu se nalazi nekoliko brošura te dječja dekica marke Ethereal koja u njihovoj trgovini košta oko 30 eura.

Poklon Ministarstva povodom Dana očeva Foto: Ministarstvo demografije i useljeništva

“I sad će netko reći, ‘ali to je simbolična gesta’. Naravno da je. Simbolika je važna.

Ali znaš što bi bila brutalna simbolika?

da ne moraš loviti asistenta kao Pokémon karticu

da ima dovoljno logopeda, psihologa, učitelja i odgajatelja

da sustav ne ovisi o tvojoj snalažljivosti nego o tome da funkcionira

To je simbolika koju bih ja rado raspakirala. Nije problem što se pokloni dijele. Problem je što se rješenja problema ne dijele. Smeta me jer ti to plaćaš, ja to plaćam. Nije to apstraktni državni novac. Nego tvoja plaća → porez → paket. I onda gledaš gdje ide. Demografski problemi ostaju, a ministarstvo dijeli vrećice usred radnog dana”, zaključuje jedna mama na Facebooku.

Pitanja o odazivu očeva na podjelu paketa, troškovima i organizaciji poslali smo Ministarstvu demografije i useljeništva, objavit ćemo ih čim ih dobijemo.

Ministarstvo je na svojim mrežnim stranicama objavilo obavijest o obilježenom Danu očeva i podjeli paketa bez informacija o odazivu građana te je uz prigodni govor ministra Ivana Šipića kao prvi ambasador obitelji predstavljen bivši reprezentativac Stipe Pletikosa, koji je istaknuo kako će promovirati hrvatske i obiteljske vrijednosti.

Dan očeva u Ministarstvu demografije i useljeništva Foto: Ministarstvo demografije i useljeništva