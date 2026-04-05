Uživajte u lijepom vremenu, od sredine tjedna stiže osvježenje: Detalje donosi meterolog

Sunčano i ugodno toplo u cijeloj zemlji i na Uskrs. A dosta lijepog vremena očekuje nas i sljedećih dana. Tek će povremeno u nizinama unutrašnjosti biti umjerene ili povećane naoblake. Atmosfera je uglavnom stabilna, vrijeme u našim krajevima pod prevladavajućim utjecajem anticiklone. Jedino će nam noćas prijepodne u blizini, sjevernije od nas biti jedan oslabjeli frontalni sustav zbog kojeg nećemo u potpunosti isključiti mogućnost za poneku kap kiše na sjeveru zemlje. Inače dosta sunca, više manje cijeli tjedan, negdje prema sljedećem vikendu postoje šanse za promjenu, a u drugoj polovici tjedna će biti i nešto manje toplo. To je vrlo uobičajena dinamika proljetnog vremena, svježija razdoblja se događaju, no kako se bližimo ljetu, postaju sve rjeđa.

U nizinama unutrašnjosti ujutro malo oblačnije, prolazno, a potom sve više sunca. Na moru sunčano već od rane zore. Vjetar dosta slab, u početku mjestimice uz obalu malo bure, u unutrašnjosti sjeverac i sjeveroistočnjak. Minimalna temperatura na kopnu od 7 do 10 stupnjeva, u gorju malo niža između 3 i 7, dok će na Jadranu biti uglavnom od 8 do 13 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, malo više oblaka na sjeveru ponovno navečer i u noći. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja.

I u istočnim predjelima zemlje danju će prevladavati sunčano, uz prolaznu jutarnju te večernju umjerenu ili ponegdje povećanu naoblaku. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura će biti od 21 do 23 stupnja.

Sunčano i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru uz obalu ujutro malo bure, dok će danju puhati uglavnom jugozapadnjak. Vjetar u gorju slab. Najviša dnevna temperatura od 19 stupnjeva u Gorskom kotaru do 23 u Primorju i na Kvarneru.

U Dalmaciji također sunčano i ugodno toplo. Danju će puhati većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, dok će temperatura biti između 21 i 24 stupnja.

U noći i prijepodne u nizinama unutrašnjosti povećana naoblaka, potom će prevladavati sunčano, a takvo će se vrijeme zadržati i u nastavku tjedna, vjerojatno sve do vikenda. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a svakim danom će biti postupno svježije.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, uz nešto više oblaka krajem dana na sjevernom dijelu. Puhat će sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, zatim će zapuhati umjerena i jaka, na mahove i vrlo jaka bura. Ona će slabjeti te ponovno okrenuti na sjeverozapadnjak. I na moru će prema vikendu biti malo manje toplo.

Veći dio tjedna u većini zemlje prevladavat će sunčano, zatim pred ili nakon vikenda promjenjivije uz mogućnost oborina. Od sredine tjedna bit će svježije, a noću na kopnu i prohladno. Promjena za vikend još nije sigurna i prognoza se može promijeniti.