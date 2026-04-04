Toplo i ugodno vrijeme, s temperaturama i do 24°C: Meteorolog donosi detalje

Prati nas sunčano i ugodno toplo vrijeme. Stabilna atmosfera posljedica je utjecaja termobaričkog grebena koji nam se pruža s jugozapada. Pritječe nam i topliji zrak, a i sunca je sve više. Svijetli dio dana će u nedjelju trajati točno 13 sati. Daleko je to od zimskog mraka za koji se ove godine činilo da je trajao mnogo dulje nego inače. Sve je to iza nas.

Možemo se veseliti proljeću, uz ovakvo vrijeme uskoro će naglo krenuti bujati i priroda. Biometeorološke prilike su povoljne, svi bismo se ovih dana trebali osjećati dobro, motivirano i pozitivno. A lijepo, toplo i sunčao proljetno vrijeme potrajat će sve do sredine sljedećeg tjedna nakon čega postoji mogućnost i za prolaznu svježinu. No o tom potom.

Vrijeme će na Uskrs biti sunčano, najvećim dijelom: ponegdje uz malo oblaka, a danju uglavnom i dosta toplo. Ujutro nešto svježije, poglavito u gorskim krajevima gdje će temperatura biti ispod 5 stupnjeva. U nizinama unutrašnjosti od 4 do 9, pri čemu će malo toplije biti na istoku nego na zapadu. Duž Jadrana većinom između 9 i 14 stupnjeva. Vjetar na kopnu slab, a na moru će prijepodne ponegdje puhati slaba do umjerena bura.

Pretežno sunčano će se u zapadnim i sjeverozapadnim kopnenim krajevima zadržati i poslijepodne. Na sjeveru mjestimice i malo vjetra, s juga i jugozapada. Danju još malo toplije nego danas: najviša dnevna temperatura očekuje se od 22 do 24 stupnja.

Sunčano i toplo prevladavat će i u istočnim predjelima. Povremeno će puhati slab vjetar s juga, dok će dnevna temperatura biti oko 21, 22 stupnja. I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Na moru prijepodne većinom slaba i umjerena bura, a poslijepodne, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 22, pri čemu će blizu 20 za ranog poslijepodneva biti i u gorskoj Hrvatskoj.

U Dalmaciji također sunčano i ugodno toplo. Puhat će prvo slaba do umjerena bura, a kasnije sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Dnevna temperatura će biti između 21 i 23 stupnja. Ako nekog možda zanima, temperatura mora je od 12 na sjevernom do 14 ili 15 stupnjeva na južnom Jadranu. Kupati bi se mogli samo oni koji znaju što rade, izuzetno su dobrog zdravlja, a kupanje u hladnom moru im nije strano. Za sve ostale, prije nego dosegne 18 stupnjeva, držite se sunca i plaže.

Prognoza za prvi dio tjedna

Sljedećih nekoliko dana u većini kopnenih krajeva će se nastaviti dosta sunčano. Malo više oblaka moguće je početkom tjedna, s ponedjeljka na utorak u Međimurju, Podravini i Slavoniji zbog blizine fronte koja će se premiještati sjevernije od nas. Pri tom ne isključujemo ni poneku kap kiše, no vrlo rijetko. Vjetar slab do umjeren sa sjevera: temperatura većinom od 18 do 22 stupnja.

I na Jadranu će prevladavati sunčano, ponegdje moguće čak i potpuno vedro. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak: u srijedu mjestimice bura. Temperatura se neće značajnije mijenjati, zadržat će se dosta toplo, oko 21, 22 stupnja.

Prognoza za durgu polovicu sljedećeg tjedna još uvijek nije sasvim pouzdana. Moguće je osvježenje, za vikend ponegdje i prolazna kiša, no sve se to još stigne i promijeniti, za sad znamo da do srijede ostaje ovako toplo i najvećim dijelom sunčano.