Oglasili se iz suda: "Donijeli smo odluku u slučaju Glavaš"

Visoki kazneni sud donio je odluku u predmetu protiv Branimira Glavaša i drugih zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Odluka Visokog kaznenog suda dolazi godinu dana nakon što je Vrhovni sud naložio da se odluka donese u roku od godine dana, temeljem zahtjeva troje optuženika za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Odluka je donesena, no ona još nije objavljena, napominju iz Visokog kaznenog suda, te je u tijeku izrada pisanog otpravka donesene odluke u ovom iznimno složenom predmetu u kojem spis ima preko 14.600 stranica.

“Nakon što odluka prođe proces interne provjere (...) bez odgode će biti otpremljena prvostupanjskom sudu kako bi se dostavila strankama u postupku”, stoji između ostalog u objašnjenju.

Na prvom suđenju, dovršenom u svibnju 2009., zagrebački Županijski sud Glavaša je nepravomoćno proglasio krivim po zapovjednoj odgovornosti u slučaju Garaža i Selotejp, za što je dobio pet, odnosno osam godina pa mu je izrečena jedinstvena kazna od 10 godina zatvora. Ustavni sud tu presudu ukinuo i vratio postupak na ponovno suđenje.

Iako je Glavaš nepravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. osuđen na sedam godina zatvora, nije mu bio određen obligatorni istražni zatvor koji se dosuđuje svima koji su osuđeni na pet i više godina zatvora, jer mu je u tom predmetu suđeno nakon što je već bio pravomoćno osuđen te je više od dvije trećine te kazne bio odslužio u Bosni i Hercegovini prije nego što je Ustavni sud tu presudu ukinuo i vratio postupak na ponovno suđenje.

Priopćenje VKS-a prenosimo cijelosti:

“Nastavno na brojne medijske upite vezane uz predmet koji se vodi kod Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske pod poslovnim brojem I Kž-Rz-31/2024. protiv više optuženika, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, ovim putem izvještavamo javnost o trenutnom statusu postupka.

18. ožujka 2025. Vrhovni sud Republike Hrvatske, odlučujući u povodu zahtjeva troje optuženika za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, donio je rješenje prema kojem je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske dužan donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem I Kž-Rz-31/2024. u roku 1 (jedne) godine računajući od dana dostave ovoga rješenja tom sudu.

Navedeno rješenje dostavljeno je Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske 24. ožujka 2025. Prije isteka jednogodišnjeg roka sudsko vijeće Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, postupajući u povodu žalbi stranka protiv prvostupanjske presude, održalo je javnu sjednicu nakon koje je donijelo odluku u navedenom predmetu. Trenutno je u tijeku izrada pisanog otpravka donesene odluke u ovom iznimno složenom predmetu (spis ima preko 14 600 stranica).

Nakon što odluka bude izrađena (što uključuje i proces interne provjere je li sudska odluka u skladu sa ustaljenom sudskom praksom ili praksom ovog suda u vezi s pravnim pitanjima), bez odgode će biti otpremljena prvostupanjskom sudu kako bi se dostavila strankama u postupku. U ovom trenutku, s obzirom na navedeno, a u skladu sa Sudskim poslovnikom, drugostupanjski sud ne može davati obavijesti o donesenoj odluci koja nije otpravljena prvostupanjskom sudu.