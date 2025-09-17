Ogroman porast uputnica za adolescentnu i dječju psihijatriju: "Zakazali smo kao društvo"

Na konferenciji o zaštititi djece u digitalnom dobu bio je naglasak na mentalnom zdravlju mladih. Alarmantan je podatak da je u posljednjih 6 godina broj uputnica za dječju i adolescentnu psihijatriju veći za čak 40 posto. Zagreb je pripremio brošuru za učenike, ali i roditelje.

"Biti dobar ne znači i biti dobro" - jedna je to od poruka objavljenih u brošuri centra za zdravlje mladih. Žele pomoći i učenicima, ali i roditeljima. Kažu, školsko postignuće može biti maska iza koje djeca skrivaju različite nesigurnosti i poteškoće.

O tihim patnjama često slušaju u Centru za zdravlje mladih.

"Djeca koja po ponašanju ne iskaču ili, dapače, koja nam se čine dobra u onom smislu da poštuju granice, pravila, poštuju dan i učitelje, ne znači da su emocionalno dobro", rekla je Dorotea Bratuša Juraj iz Centra.

O njihovim najvećim izazovima razgovaralo se na konferenciji Brain Labyrinth. Naglasak na društvenim mrežama koje su dovele do uspoređivanja, perfekcionizma, anksioznosti.

"Upravo je sram emocija o kojoj se nedovoljno govori u javnom prostoru, a koja je vrlo značajna, a koja u velikoj mjeri, kada je u negativnoj formi, može utjecati na mentalno zdravlje mladih", rekao je prof. dr. Darko Marčinko, spec. psih., KBC Zagreb.

Slučajevi vršnjačkog nasilja kao što je premlaćivanje 15-godišnjaka i objava snimke napada zvona su za uzbunu. Kao i činjenica da je u posljednjih šest godina broj uputnica za dječju i adolescentnu psihijatriju porastao za čak 40 posto. Jedinstvenog krivca - nema.

"Možemo reći da smo kao društvo svi zakazali, ja bih rekla da unutar društvenih mreža vrlo je važno na koji način komuniciramo. Mi se ne moramo sa svakim slagati, ali osobu moramo poštivati, to je ono što nedostaje, ja bih rekla", objasnila je prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ministarstvo predložilo rješenje

Početak svega su roditelji. Koji još često ne znaju dovoljno o digitalnom svijetu. S tim se svaki dan suočavaju i u kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

"Nekad nam se čini da možda imamo jako puno pravila, jako puno ograničenja, i da čak i previše zaštićujemo djecu, u ovom realnom svijetu, a onda u virtualnom tu ne postoje nikakve granice", poručila je Sanja Radić Bursać, soc. pedagoginja, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet.

Problem mentalnog zdravlja, Ministarstvo zdravstva želi riješiti, među ostalim, i vraćanjem psihologa u domove zdravlja.

"Od 2023. do danas pruženo je više od 35 tisuća usluga, što zapravo najviše govori o potrebama koje postoji na terenu", rekla je Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva.

Važno je da se o tome i dalje govori javno, pa organizatori planiraju još ovakvih događaja.

"Zato smo mi rekli brain labyrinth, kad se nađeš u poteškoći, da znaš naći izlaz. Iz labirinta uvijek postoji izlaz", rekla je Ivana Vidušin, organizatorica konferencije "Brain Labyrinth"

Izlaz koji se sigurno neće naći provodeći sate i sate na društvenim mrežama.