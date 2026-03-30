Izdani alarmi jer stiže nova hladna fronta: Dio zemlje u crvenom, bit će olujnih udara i snijega

Danas će u unutrašnjosti Hrvatske prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom mjestimice, osobito na istoku, a na Jadranu će biti djelomice sunčano uz postupni porast naoblake, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, u okretanju na slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu umjerena, lokalno jaka bura i sjeverni vjetar, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 8 i 13, a na Jadranu od 14 do 17 Celzijevih stupnjeva.

U utorak u većini predjela umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša, u Dalmaciji i poneki pljusak, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg.

Na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana bura u jačanju, najprije na sjevernom dijelu pa će poslijepodne podno Velebita biti i olujna, a još će na krajnjem jugu biti i istočnog vjetra te juga.

Najniža temperatura zraka većinom od 0 do 5, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša između 7 i 11, u gorju niža, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.

U srijedu stiže nova jača promjena s jakim vjetrom. Umjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu vjerojatnija su sunčana razdoblja, a u petak i drugdje. U srijedu malo kiše uglavnom po otocima Dalmacije i na jugu. U unutrašnjosti mjestimice s kišom, češćom u srijedu, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježicom te snijegom. Bit će vjetrovito, posebice na Jadranu. U unutrašnjosti jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, uglavnom u gorju lokalno na udare i olujan. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, lokalno na udare i orkanska, osobito podno Velebita.

Tijekom petka vjetar slabi na umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, dok će duž obale mjestimice još biti jake bure s olujnim udarima. Temperatura zraka u porastu, osobito dnevna.

Za utorak i srijedu su izdani alarmi za gotovo cijelu zemlju.

Srijeda prema trenutačnim prognozama donosi i opasno vrijeme u pojedinim dijelovima Hrvatske. Najviši crveni alarm izdan je za područje Kvarnera gdje će puhati olujna, bura.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da se izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Dotok hladnijeg zraka sa sjevera Europe nastavit će se i početkom idućeg tjedna, uz temperature osjetno ispod prosjeka za kraj ožujka i početak travnja. Hladno vrijeme vjerojatno će potrajati do kraja prve dekade travnja, nakon čega je moguć povratak “pravog” proljeća. U utorak stiže treća marčana bura. U travanj ulazimo s hladnijim vremenom uz jutarnji mraz. Nakon Uskrsa sve je izgledniji povratak toplog proljeća, piše Istramet.