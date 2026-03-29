Vjetar još nije rekao svoje do kraja, treba izdržati još malo, a onda... Detalje otkriva meterolog Dnevnika Nove TV

Nad našim dijelom Europe po visini i dalje kruži vlažan, nestabilan zrak, donoseći oblake i mjestimičnu kišu. Na početku novog tjedna dolazi i do produbljivanja visinske doline, koja će pojačati nestabilnosti, a u konačnici će se u Tirenskom moru generirati i nova ciklona. Upravo ta ciklona i njezino iščezavanje na kraju sljedećeg tjedna dijeli nas od sunčanog i toplog proljetnog vremena. Treba, dakle, izdržati još par dana.

Vremenski sustavi sredinom tjedna će ponovno kod nas favorizirati jak vjetar, ali to neće biti ni blizu slično vremenu kakvo smo imali krajem prošlog tjedna. Orkanski udari rezervirani su za područje gdje im je i mjesto, podno Velebita. Iako su ondje relativno česti, budite na oprezu i pratite upozorenja koja svakodnevno ažurira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

I u ponedjeljak ujutro u unutrašnjosti će prevladavati oblačno, u istočnim predjelima ponovno uz najveću vjerojatnost za kišu. Na sjevernom Jadranu očekuje se djelomice, a u Dalmaciji prijepodne još i pretežno sunčano. Prema istoku će puhati umjeren, na mahove jak sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, u nizinama unutrašnjosti će biti oko 5, u gorju bliže nuli, a na Jadranu većinom između 6 i 10 stupnjeva.



Tijekom dana, u središnjoj Hrvatskoj, umjereno do pretežno oblačno, pri čemu je mjestimice moguće i malo kiše. Prolazno će zapuhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura će na sjeverozapadu biti između 10 i 12 stupnjeva, a prema istoku niža.



U Slavoniji, Barani i Srijemu prevladavat će oblačno, povremeno s kišom. Sjeverozapadni vjetar će poslijepodne slabjeti te okretati na zapadni i ponegdje jugozapadni. Uz kišu i vjetar neće biti toplo, dnevna temperatura ovdje će biti svega 6 ili 7 stupnjeva.



Pretežno oblačno i u gorju: moguće je ponegdje još malo susnježice ili kiše. Na sjevernom Jadranu ujutro djelomice sunčano, ali poslijepodne se očekuje porast naoblake: navečer u Istri možda i poneki pljusak. Bura će poslijepodne malo slabjeti te uz zapadnu obalu Istre i na otvorenom moru uglavnom i okrenuti na jugozapadni vjetar: samo prolazno. Navečer bura ponovno jača. Temperatura u gorju od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.



I u Dalamciji poslijepodne malo oblačnije nego prijepodne, no još uvijek uz dovoljno sunca. Bura i tramontana će dijelom oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak, a navečer ponovno pojačati. Najviša dnevna temperatura, u zaleđu oko 11, a na obali i otocima najčešće između 15 i 17 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, u utorak i srijedu mjestimice s kišom, a u gorju i susnježicom ili snijegom. Bit će razmjerno vjetrovito, uz umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će u drugoj polovici tjedna slabjeti. Temperatura se do petka neće značajnije mijenjati.



Na Jadranu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, kojih će više biti na sjevernom dijelu. Kiša ili poneki pljusak, izgledniji su na jugu, osobito u utorak. Puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Slabjet će u četvrtak poslijepodne. Ni na moru se temperatura sljedećih dana neće značajnije mijenjati.



Izvještaj ipak završavamo optimistično. Današnji izračuni prognoze za uskrsni vikend su ohrabrujući. Naime, nakon promjenjivog i vjetrovitog tjedna, od petka, a više za vikend izgledno je stabilnije i napokon toplije vrijeme pa ćemo ponovno govoriti o povoljnoj biometeorološkoj prognozi i sezonskim alergijama.