Stiglo pogoršanje vremena, očekuju se snijeg i opasni uvjeti na cestama: "Dvije osobe su stradale, apeliramo na vozače..."

Kiša pada na obali i u Gorskom kotaru, a do kraja utorka očekuje se i u ostatku zemlje. U noći na srijedu će, najavljuju prognostičari, ponajprije u Gorskom kotaru, prijeći u snijeg.

Mnogi kreću na putovanja, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju vozače - kolnici su vlažni i skliski u većini zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. I zimske službe su u pripravnosti.

"Neke prognoze govore o 10-ak centimetara snijega, a neke i o 25 centimetara u vrlo kratkom vremenu. Te će padaline kasnije biti manje, ali će padati neprestano. Očekuju se i olujni naleti bure. Apeliramo na vozače da se pripreme, nećemo reći da ne idu na put, ali neka budu opremljeni za zimske uvjete na cesti", rekao je Valentin Crljenko iz Hrvatskih autocesta.

Valentin Crljenko, voditelj TJ DELNICE, HAC Foto: DNEVNIK.hr

O situaciji na terenu izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Kako javlja Jusić Mezga, uvertira u ove blagdanske dane je sve više prometnih nesreća, a u utorak su poginule dvije osobe - jedna kod Nove Gradiške, a druga u Benkovcu.

Katarina Jusić Mezga, novinarka Foto: DNEVNIK.hr

Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a magla dodatno smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

Zbog niskih temperatura postoji i opasnost od poledice.

Nevrijeme - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Zimske službe iz Gorskog kotara će i u utorak navečer preventivno biti na cestama, a uvjeravaju da su spremni za dodatno pogoršanje vremena.

Nevrijeme - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dodatno pogoršanje vremena očekuje se u srijedu rano ujutro kada bi trebao pasti snijeg, a najavljena je i snažna bura.

Od srijede se očekuje i najveći pritisak na promet diljem Hrvatske, što poziva na dodatan oprez u vožnji.

Nevrijeme - 1 Foto: DNEVNIK.hr

HAC upozorio vozače

Najveće prometno opterećenje očekuje se na autocestama A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, A3 Bregana – Zagreb – Lipovac te A6 Rijeka – Zagreb, priopćio je HAC.

U priopćenju su naglasili kako su zastoji i kraća čekanja moguća na naplatnim postajama Lučko, Zagreb-istok, Sveta Helena, Bregana, Lipovac i Grobnik, kao i na prilazima čvorovima Zagreb-zapad, Zagreb-istok i Buzin na Zagrebačkoj obilaznici.

Istaknuli su kako radi osiguravanja protočnosti, uklonjen je velik broj privremenih regulacija. Međutim, na pojedinim dionicama radovi se nastavljaju zbog tehničkih razloga.

Kod A3 – Čvor Zagreb zapad, dionica od čvora Popovača do čvora Novska je povremena i kratkotrajna regulacija prometa zbog radova na novom sustavu naplate. Promet se povremeno odvija jednom trakom, uz moguće kraće zastoje.

Povremena i kratkotrajna regulacija prometa zbog radova na novom sustavu naplate očekuje se na A4 – Dionica od GP Goričan do čvora Ludbreg. Promet se također povremeno odvija jednom trakom, uz moguće kraće zastoje.

Za A6 – Dionica od čvora Oštrovica do čvor Kikovica naglasili su kako se promet vodi dvjema trakama te da je iz prometa isključena sporovozna traka.

Zbog radova rekonstrukcije i dogradnje čvora Matulji (vijadukta Živice) u zoni pristupnih državnih cesta i krakovima čvora promet se odvija jednom prometnom trakom u oba smjera na A8 – Čvor Matulji.

Na ostalim autocestama u nadležnosti HAC-a, privremene regulacije prometa će biti uklonjene ili postavljene na zaustavni trak kolnika, a sve kako bi se omogućila maksimalna protočnost prometa za vrijeme predstojećih praznika.

Za sav promet zatvorena su odmorišta Zagreb (Plitvice) i Kraljeva Velika na autocesti A3 Zagreb-Lipovac, naglasili su.

Na kraju, mole sve korisnike, osobito one koji dolaze iz inozemstva ili su na proputovanju, da voze odmorni i koristite stanke za odmor, ne žure i da prate prometne informacije te budu strpljivi.