oglasili se iz policije

Kaos na granicama, zbog kilometarskih gužvi čeka se satima: Poznato gdje je najgore

Piše DNEVNIK.hr, 21. prosinca 2025. @ 17:37 komentari
Gužve - 2
Gužve - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Vikend je uoči blagdana, zbog čega su nastale gužve na granicama.
  1. Požar zrakoplova, screenshot
    ZAPALIO SE

    Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
  2. Žičara, ilustracija
    Tragedija u susjedstvu

    Kraj drame na popularnom skijalištu: Muškarac ispao iz žičare i poginuo, troje turista satima čekalo spas
  3. Laboratorij
    Legionela u vodi

    Službeno potvrđen i treći slučaj opasne bakterije u Zagrebu
Zapaljena četvrta adventska svijeća
Isčekivanje Spasitelja
Zapaljena četvrta adventska svijeća: Vjernici se pripremaju za blagdan Božića
Utvrđen uzrok velikog požara na OPG-u u Ivanom Selu
Velika šteta
Mnogi rade istu grešku: Policija otkrila uzrok velikog požara OPG-a u Ivanovom Selu
Marija Zaharova o ruskim energentima u Europi
Putinov Grinch
Zaharova zaprijetila Europi: "Urazumite se, umalo ste ovog Božića ostali u mraku"
Policija otvorila istragu zbog transparenta na Maksimiru
Koreografija sa spornim pozdravom
Potvrđeno za DNEVNIK.hr: Policija otvorila istragu zbog transparenta na Maksimiru
Splitska policija primila prijavu zbog prijetnji gradonačelnici Supetra
Zbog uklanjanja murala
Policiji stigla kaznena prijava zbog prijetnji gradonačelnici Supetra i njezinoj obitelji
Vremenska prognoza: Stabilna nedjelja, ali pred Božić stiže promjena
Vremenska prognoza
Gdje se na Badnjak očekuje snijeg, a gdje olujno jugo? Meteorolog donosi detalje
Novinar BBC-ja o pitanju koje je postavio Putinu: "Mikrofon mi je odmah oduzet, ali možda je pružio maslinovu grančicu"
Dobio odgovor
Milijuni su gledali dok je novinar postavljao pitanje: Njemu je oduzet mikrofon, a Putin je pisao bilješke i potom...
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
kuharica nina
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
Bloom Tatarinov se pridružio TikTok trendu
kakav šarmer
Samo dvije riječi bile su dovoljne za još jedan preslatki trenutak Majinog Blooma
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
vidite li sličnost?
Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Kakav šok!
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Preslatko!
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
5 godina usamljenosti
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Guardiola o vatrenom razgovoru s Gvardiolom: "Pričali smo o tome kako je u Hrvatskoj"
Otvoreno laže
Guardiola očitao bukvicu Gvardiolu pa "otkrio": "Idem u Hrvatsku, zato sam ga pitao..."
Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
navijačica
FOTO Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovom potezu
Bravo!
VIDEO Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovu potezu
MasterChef: ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
INTENZIVNO!
ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
OBAVIJEST
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
MasterChef: Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
PONOSNA NA SEBE!
Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Focaccina
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima stigli i u Zagreb
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
Nije im lako
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Ovo je 50 najvrjednijih momčadi u 2025. – samo šest ih dolazi iz Europe
Rekordna godina
Ovo je 50 najvrjednijih momčadi u 2025. – samo šest ih dolazi iz Europe
Kolači koji mogu stajati
Suhi, sitni, prefini
Planirate peći kolače za vikend? Ovi kolači mogu stajati sve do Božića, imamo 20 recepata
Ulična moda Zagreb u minici i efektnim čizmama
Žena sa stilom
Crnka iz Zagreba u potpuno crnoj kombinaciji koja je tip-top, no čizme su glavni adut
Recept za Kapri tortu
Brzo i lako
Ovo je recept za trenutačno najtraženiju tortu, ne peče se, a okus i tekstura su fantastični
