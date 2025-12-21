Kaos na granicama, zbog kilometarskih gužvi čeka se satima: Poznato gdje je najgore

Kilometarske kolone nastale su na granicama, a zbog gužvi se čeka satima. Najveća je na prijelazu Bajakovo sa Srbijom, na izlazu iz naše zemlje.

Kolona je oko 17 sati bila duga četiri kilometra, a na izlaz se čeka 7 sati.

Gužve - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Iako je prijetio prometni kolaps, stanje se ipak smiruje, a gužve postaju manje. I dalje je savjet vozačima da se informiraju o stanju u prometu, a ako idu na put - neka budu strpljivi.

Gužve - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Čekam već dva sata. Dolazim iz Stuttgarta, a idem na Kosovo", ispričao je putnik Nejat.

Nejat Hodža Foto: DNEVNIK.hr

"Putujemo iz Luksemburga natrag u Grčku našim obiteljima za Božić i Novu godinu", rekao je putnik Dionisis.

Dionisis, Grčka Foto: DNEVNIK.hr

"Angažirali smo dodatan broj policijskih službenika, a svima bih savjetovao da prate njihove upute. Također, ukoliko uoče gužvu na putu, neka se usmjere prema alternativnom pravcu", poručio je Dragoslav Živković iz PU vukovarsko-srijemske.

Dragoslav Živković, PU Vukovarsko-srijemska Foto: DNEVNIK.hr