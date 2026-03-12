Marija Selak Raspudić predstavila ime i programsku deklaraciju svoje stranke: "Inspiracija nam je bio čuveni arhitekt"

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u četvrtak je predstavila novo ime i programsku deklaraciju stranke "Drito", istaknuvši da ona okuplja ljude koji žele nastaviti političku borbu i koje ne zanima "žetoniziranje i pretrčavanje".

"Nije Hrvatska samo žetoniziranje i pretrčavanje. U Hrvatskoj postoji još ljudi koji se i dalje politički bore i koji su otvoreni za nove ljude jer kod nas hijerarhija nije zadana, nisu mjesta već određena, nego oni koji budu najkvalitetniji, imat će priliku da pokažu što nude čitavoj Hrvatskoj", kazala je Selak Raspudić na konferenciji za novinare.

Stranka je osnovana prošle godine i nosila je ime po saborskoj zastupnici, a sada je preimenovana u Drito.

Selak Raspudić dodaje da nisu htjeli još jedno "prazno, generičko ime" kakvih već ima na političkoj sceni.

"Inspiracija za ime naše stranke bio je naš čuveni arhitekt Nikola Bašić. U nekim stručnim razmjenama s njime, kreativan kakav jest, on bi sve svoje mailove završavao rečenicom 'Stojte mi drito'. U ovoj političkoj kaljuži kojoj svakodnevno svjedočimo, ja bih se često sjetila te rečenice'', rekla je.

Novo ime stranke već je najavljeno putem plakata u Zagrebu, na kojima je bio napisan slogan ''Ni Pavelić ni Tito, samo Drito''.

Na pitanje očekuje li tužbu zbog toga što stranka nosi isto ime kao i jedan glazbeni festival, Selak Raspudić odgovara da se nisu nazvali po festivalu, nego se festival nazvao po riječi 'drito'.

"Postoje stranke koje se zovu Centar, Most, Glas i Fokus. Čija su to imena, čije su to riječi. Sve su to hrvatske riječi i u standardnoj su uporabi. Ne mislim da ovdje ima ikakvog preklapanja", rekla je.

U deklaraciji se Drito opisuje kao "kamen iz Davidove praćke, hrabro i koncentrirano ispaljen izravno u čelo koruptivne političke tjelesine koja drži Hrvatsku zarobljenom u crveno-crnoj politici lažne alternative". Umjesto toga, stranka želi biračima ponuditi drugačiju sliku, naglasila je Selak Raspudić.

Potpredsjednik stranke Pero Guberac kao ciljeve je naveo porezna rasterećenja, manju prisutnost države u gospodarstvu i povratak iseljenika u Slavoniju.

"Kao poduzetnik sam dugo godina suočen s problemima malog čovjeka. Kada se vozim slavonskim selima, svaka deseta njiva je obrađena što je porazno. Hrvatska treba biti samodostatna u proizvodnji zdrave hrane", naglasio je.

Saborski zastupnik Nino Raspudić kazao je da će se stranka nastaviti baviti konkretnim i suvremenim problemima kao što su prednosti i opasnosti digitalnih tehnologija.

"Drito je završetak političkog konstituiranja ekipe koja je sama, od nule, postigla treći rezultat na predsjedničkim izborima i drugi rezultat na lokalnim izborima u glavnom gradu. Sada, kao dovršena i konstituirana stranka, s imenom, vizualnim identitetom i političkom deklaracijom, Drito će vrlo brzo postati relevantna politička snaga'', poručio je.

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Josip Periša pozvao je sve mlade ljude da se politički aktiviraju.

"Osjećamo njihove probleme na razini svakodnevnog funkcioniranja, kao što su odvajanje od roditelja, skupi stanovi, obrazovanje, pronalazak posla. Želimo im jasno poručiti da smo tu za njih, da nismo nekakvim bjelokosnim kulama odvojeni od svijeta, života i stvarnih problema'', rekao je Periša.