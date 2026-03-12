Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
kamen iz davidove praćke

Marija Selak Raspudić predstavila ime i programsku deklaraciju svoje stranke: "Inspiracija nam je bio čuveni arhitekt"

Piše Hina, 12. ožujka 2026. @ 13:51 komentari
Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica
Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica Foto: Damjan Tadić/Cropix
Marija Selak Raspudić predstavila novo ime i programsku deklaraciju stranke "Drito".
Najčitanije
  1. Pomicanje sata, ilustracija
    PROLJETNA PROMJENA 2026.

    Spavamo sat vremena kraće: Stiže ljetno računanje vremena, evo kada točno pomičemo kazaljke
  2. Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i
    Hrana ubojica

    Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
  3. Rat na Bliskom istoku ušao u 13. dan u tijeku
    Kaos na Bliskom istoku

    Izrael tvrdi da je ubio ključnu figuru, državna televizija emitirala prvu poruku novog vrhovnog vođe
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Preminuo je Šime Gudeljević, osnivač tvrtke Fero-Term
oproštaj kompanije
Preminuo je Šime Gudeljević, osnivač tvrtke Fero-Term
Rat na Bliskom istoku 13. dan
Kaos na Bliskom istoku
Iran neprestano udara, Izrael pojačao operacije u Libanonu pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru"
VLADA Zakonom o zaštiti potrošača dodatno ojačati položaj potrošača
"gumb za raskid"
Stiže novi zakon o potrošačima: Lakši raskid ugovora, strože kazne, bitne promjene s akcijama i popustima...
Selak Raspudić predstavila novo ime i deklaraciju stranke "Drito"
kamen iz davidove praćke
Marija Selak Raspudić predstavila ime i programsku deklaraciju svoje stranke: "Inspiracija nam je bio čuveni arhitekt"
Misterij: Gotovo dva tjedna kineski borbeni zrakoplovi nisu letjeli iznad Tajvana
NITKO NE ZNA ZAŠTO
Letjeli su svaki dan, a onda nestali! Gomilaju se teorije: "Ovo je drugačije od svega što smo vidjeli"
Supruzi HDZ-ova dogradonačelnika Brčkog zapalili automobil
Sve se istražuje
Supruzi HDZ-ova dogradonačelnika Brčkog zapalili automobil
Ljetno računanje vremena počinje 29. ožujka
PROLJETNA PROMJENA 2026.
Spavamo sat vremena kraće: Stiže ljetno računanje vremena, evo kada točno pomičemo kazaljke
Rat na Bliskom istoku 13. dan
Kaos na Bliskom istoku
Iran neprestano udara, Izrael pojačao operacije u Libanonu pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru"
Što je spopalo Volodimira Zelenskog
Promjena pristupa
Što je spopalo Volodimira Zelenskog?
Dvije osobe privedene zbog prijevare u vrtiću
Policija u akciji
Dvije osobe privedene zbog prijevare u vrtiću, objavljeni detalji istrage
Nestabilno vrijeme u cijeloj zemlji uz povremene pljuskove, grmljavinu i jugo na Jadranu
VREMENSKA PROGNOZA
Kiša, pljuskovi i grmljavina u cijeloj Hrvatskoj: Meterolog donosi detalje
Trump i njegova ekipa sve pogrešno procijenili: Iran zaprijetio potezom koji može uzdrmati cijeli svijet
Nema jasne strategije
Trump i njegova ekipa sve pogrešno procijenili: Iran zaprijetio potezom koji može uzdrmati cijeli svijet
Plenković: Uzor smo u Europi po intervenciji u cijene energenata 7
pohvalio se
Plenković: "Na samitu u Parizu praktički su me vukli za rukav da me pitaju kako..."
Rat na Bliskom istoku 12. dan 6
Veliki sukob
VIDEO/FOTO Trump proglasio pobjedu, ali nije još sve gotovo: Iran planira napad na SAD?
Što je spopalo Volodimira Zelenskog 4
Promjena pristupa
Što je spopalo Volodimira Zelenskog?
Izraelski veleposlanik odgovorio hrvatskim vlastima: "Oni će odlučivati, ali moja je uloga ponekad objasniti običnim ljudima što to znači" 4
Gary Koren
Izraelski veleposlanik odgovorio hrvatskim vlastima: "Oni će odlučivati, ali moja je uloga objasniti što to znači"
Iranski predsjednik objavio uvjete za kraj rata 4
Što će reći Trump?
Iranski predsjednik objavio uvjete za kraj rata
Tomahawk raketa SAD-a pogodila je školu u Iranu, poginulo je najmanje 175 ljudi, većinom djece 3
Rat na Bliskom istoku
Zastarjeli podaci doveli do tragedije u Iranu: Američki Tomahawk umjesto vojne baze pogodio školu
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Ljetno računanje vremena počinje 29. ožujka
PROLJETNA PROMJENA 2026.
Spavamo sat vremena kraće: Stiže ljetno računanje vremena, evo kada točno pomičemo kazaljke
Rat na Bliskom istoku 13. dan
Kaos na Bliskom istoku
Iran neprestano udara, Izrael pojačao operacije u Libanonu pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru"
Država dijelila poticaje za kupovinu električnih automobila
Drugi krug
Poticaji za električne automobile: Nestali za samo šest minuta, građani razgrabili milijune
show
Mickey Rourke deložiran je iz kuće u Los Angelesu
posrnuli glumac
Nekadašnji holivudski ljepotan ostao bez krova nad glavom: Ovo je iznos koji duguje stanodavcu!
Nina Badrić oduševila Sarajevo: Na Dan žena zapjevala i bezvremenski hit Halida Bešlića
da vas prođu trnci
Cijela dvorana utihnula: Poslušajte kako Nina Badrić pjeva veliki hit neprežaljenog Halida Bešlića
Jedna od najpoznatijih kuharica na svijetu prisjetila se djetinjstva te otkrila kakva je baka
impresivna karijera!
Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!
zdravlje
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Šenon recepti: Ako ga vidite u trgovini, uzmite ga – evo 5 jednostavnih načina kako ga pripremiti
Po preporuci nutricionistice
Šenon recepti: Ako ga vidite u trgovini, uzmite ga – evo 5 jednostavnih načina kako ga pripremiti
Kako izgleda dan koji je dobar za probavu (i za energiju)?
Pokrovitelj Donat
Kako izgleda dan koji je dobar za probavu (i za energiju)?
zabava
Isprobala haljine s Temua, a reakcije na robu nasmijale cijelu regiju
LOL
Isprobala haljine s Temua, a reakcije na robu nasmijale cijelu regiju
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
Tako nekako
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
Bez koncentracije nema rezultata - ovaj kviz to brzo pokaže
Pokažite što znate!
Bez koncentracije nema rezultata - ovaj kviz to brzo pokaže
tech
Japanci ruše rekorde: Napravili optički kabel kojim možete preuzeti cijelu arhivu interneta za manje od 4 minute
Nevjerojatno!
Japanci ruše rekorde: Napravili optički kabel kojim možete preuzeti cijelu arhivu interneta za manje od 4 minute
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
sport
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
novčaniceeee!
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
jasna poruka
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
Što se dogodilo?
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
tv
Kumovi: Nakon cijelih Zaglava, napokon je i on saznao istinu
KUMOVI
Nakon cijelih Zaglava, napokon je i on saznao istinu
U dobru i zlu: Došla je u pravom trenutku, ali ubrzo bi moglo postati gadno
U DOBRU I ZLU
Došla je u pravom trenutku, ali ubrzo bi moglo postati gadno
Kumovi: Potvrdila mu je – sada mu je još teže
KUMOVI
Kumovi: Potvrdila mu je – sada mu je još teže
putovanja
Novi pub u zgradi HŽ-a: Velika terasa, craft pivo i američki roštilj
Sip
Novi pub u zgradi HŽ-a: Velika terasa, craft pivo i američki roštilj
Tjedni jelovnik jela bez puno truda od 9.3. do 15.3.2026.
Tjedni jelovnik
7 lijenih recepata za svaki dan ovog tjedna – jela su jako fina, a pripremaju se bez previše truda
Vojni avion X-76 koji polijeće poput helikoptera
X-76
Amerikanci razvijaju vojni avion koji vertikalno polijeće i slijeće poput – helikoptera
novac
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Hrana ubojica
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
U svakom scenariju profitiraju
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
Problemi u Kini i SAD-u
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
lifestyle
Kolači za Uskrs
Od klasika do novih recepata
Najtraženiji kolač za Uskrs: Imamo recept - i još 40 drugih
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Super Prostor: Kamena kuća u centru Obrovca stvorena je za odmor koji puni baterije
DIVNA, DIVNA
Divna kuća u srcu Obrovca dobila je novi život, interijer oduševljava jednako kao i dvorište
sve
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
novčaniceeee!
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
jasna poruka
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
Što se dogodilo?
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene