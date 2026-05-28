Veterinari očajni, a seljaci ljutiti zbog novog pravilnika: "U selu su svećenik i veterinar bili broj jedan..."

Hoće li se stočari morati voziti kilometrima zbog najobičnije potvrde? Mali veterinari u njihovim selima preko noći bi mogli postati "neovlašteni" jer, prema novom pravilniku, nemaju dovoljan broj zaposlenih.

Pa bi mogli izgubiti poslove cijepljenja stoke, suzbijanja bolesti, izdavanja svjedodžbi o stanju životinja, što čini veliki dio njihova posla.

Ministarstvo poljoprivrede, tvrde sugovornici Provjerenog, zanemarilo je osnovnu potrebu stočarstva, a to je blizina usluge.

Veterinari su očajni jer im o tome ovisi egzistencija, a seljaci ljutiti jer bi im sustav dodatno zakomplicirao život. S njima je razgovarala reporterka Provjerenog Barbara Majstorović.

Stjepan Cestar iz općine Cestica, kaže, 30 godina radi kao ovlašteni veterinar.

"Od toga 19 godina smo na ovoj poziciji – to je općina Cestica i non-stop smo imali javne ovlasti. U tih 19 godina nismo imali baš nijednu primjedbu od bilo koga, od stranaka ministarstva, baš nikoga na poslove koji su iz domene javnih ovlasti", govori Cestar.

Veterinarka Antonela Wendling iz Ivankova tvrdi je da je ovakav natječaj prvi put raspisan u hrvatskom veterinarstvu te tvrdi da pogoduje velikim sustavima i korporacijama. Kaže da bi male ambulante u općinama zbog novih kriterija mogle izgubiti javne ovlasti koje im u ruralnim sredinama čine i do 90 posto prihoda.

U Hrvatskoj radi oko 500 veterinara, raspoređenih u približno 55 stanica i 115 ambulanti ovlaštenih za javne farmske potrebe na koje država troši oko 20 milijuna eura godišnje. Te potrebe pokrivaju cijepljenja i dijagnostičke pretrage, suzbijanje zaraza, izdavanje svjedodžbi o stanju životinja, kao i drugih javnih isprava za njih, uz obavljanje propisanih pregleda i označavanje stoke.

"Nama to stvara velike probleme zbog toga što, ako takav natječaj uspije, mi gubimo te svoje ambulante u tim ruralnim područjima jer s tim ovlastima koje mi dobivamo preko tog natječaja – od toga naša stanica preživljava. To je pola naših plaća koje mi sebi isplaćujemo", objašnjava veterinarka iz Novog Marofa Vesna Knapić.

Naime, promijenjeni sustav dodjele javnih ovlasti u veterinarstvu koji je uvelo Ministarstvo poljoprivrede zanemario je osnovnu potrebu stočarstva – blizinu usluge. Zbog kriterija koji favoriziraju broj zaposlenih, a ne pokrivenost terena, lokalne stanice gube dozvole. Za razliku od velikih.

U problemu su i stočari, koji za jedan rutinski pregled mesa na trihinelu moraju prijeći put od 60 kilometara. Božo Dragičević iz Retkovaca posao uzgoja svinja naslijedio je od oca, ali ga je prenio i na svog sina.

"Ako se to desi – da se zatvori, onda ću ja zatvoriti isto. U selu su veterinar i svećenik bili broj jedan", govori Dragičević.

Novom situacijom nezadovoljan je i Stjepan Bistrović iz sela Cestica, koji godinama vodi farmu krava. "Veterinarska stanica je 500 metara od farme, to je jako puno, znači. Pogotovo kad je telenje ili neki porod u pitanju ili carski rez. To je jako bitno i presudno", govori Bistrović.

Njihove male veterinarske stanice, koje su do sada uredno obavljale poslove za državu, cijepile stoku i suzbijale bolesti, preko noći bi mogle postati "neovlaštene". Iako i dalje ispunjavaju sve zakonske uvjete, birokratskim bi se potezom eliminirale jer nemaju dovoljan broj zaposlenih po novom, umjetno stvorenom ključu.

U cijeloj priči apsurd je što veterinarska stanica s 15 zaposlenih može u zasebnim formularima za 17 jedinica prijaviti svih 15 njih na svaku od tih 17. Rezultat je izoliranje manjih ambulanti i udaljavanje pojedinih općina od najbližeg centra veterinarske usluge.

Prošlog tjedna održali su prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa, ali ih nitko ni tada ni ranije nije primio na razgovor, iako su se u nekoliko navrata obraćali ministru Davidu Vlajčiću.

"Natječaj je u tijeku i rezultata još nema, dakle nemoguće je da veterinari unaprijed znaju rezultate osim ako sami natječaj s njihove strane nije kompromitiran. U tom će slučaju Ministarstvo provesti istragu što se točno dogodilo. Uvjeti natječaja jasni su, mjerljivi i transparentni, a usuglašeni su s predstavnicima Hrvatske veterinarske komore. Svaki sastanak s potencijalnim ponuditeljima na natječaju mogao bi se okarakterizirati kao pritisak na rad Povjerenstva koji odlučuje o ishodu natječaja", tvrde iz Ministarstva poljoprivrede za Provjereno.

Podršku veterinarima dao je načelnik općine Cestica Mirko Korotaj.

"Prije svega treba reći da će naši mještani izgubiti kvalitetnu, najjeftiniju i najbržu uslugu. Zahvaljujući našim doktorima, veterinarima koji znaju ovo područje, jako je bitno da se može brzo doći, da se može životinjama pomoći na vrijeme i da usluga bude kvalitetna. A na taj način što su tu prisutni je i jeftinija", smatra Korotaj.

U čijem je interesu ovakva provedba natječaja? Sigurno nije u interesu seljaka koji troši gorivo i vrijeme na cesti. Nije ni u interesu veterinara koji gube pravo na rad u svojoj općini.

Na kraju, nije ni u interesu države jer se centralizacijom ili "okrupnjavanjem" ambulanti gubi brzina reakcije kod pojave zaraznih bolesti. Veterinari poručuju da će nestati zbog manje stočara, ali upitna je i budućnost ovo malo stočara ako ne budu imali dobru veterinarsku podršku.

