Snimila sina i nećaka kako dižu desnice, svi su dobili kaznu: "Samo sam mahao mami"

Ovih dana stigla je još jedna presuda koja se odnosi na prekršaj nastao u vrijeme euforije oko prošlogodišnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu.

Pod povećalom policije našla se obitelj s područja Ivanić-Grada čija je članica u grupi "Thompson i Hrvati" na Facebooku objavila fotografiju svojeg sina i nećaka koji dižu desnice u tzv. Hitlerov pozdrav. Na fotografiji koju je u dvorištu kuće tog 5. srpnja 2025. snimila 48-godišnja trgovkinja vide se njezin 26-godišnji sin i 21-godišnji nećak koji sjede u otvorenom prtljažniku automobila i drže ruke u pozi koja podsjeća na nacistički pozdrav.

Nakon što ih je snimila, fotografiju je objavila u grupi na Facebooku i njome, zbog spornog sadržaja, narušavala red i mir, kao i sin i nećak.

Policija ih je prijavila za kršenje članka 5. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Svi troje na sudu su poricali krivnju. Sin žene koja je fotografiju snimila i objavila branio se da je samo "mahao mami pred odlazak na koncert", a slično je govorio i njegov bratić, koji je kazao da je mahao strini. Isticao je da nije znao da će ona tu fotografiju igdje objaviti. Autorica fotografije govorila je da spomenutu grupu na Facebooku inače prati. Fotografiju je, kazala je, objavila, ali nije bila sigurna da je to ta grupa. U svakom slučaju, općinski sudac nije prihvatio njihove obrane te im je svakomu odredio platiti novčanu kaznu od 2000 eura i sudske troškove, piše Jutarnji list.