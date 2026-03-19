Napali 60-godišnjaka pa mu ukrali električni automobil: Policija uhitila dvojicu

Zagrebačka policija izvijestila je kako je uhitila dvojicu muškaraca koje dovodi u vezu s krađom električnog romobila u Susedgradu protekle subote. Naime, dvojica muškaraca su u subotu 14. ožujka oko 23:40 u Susedgradu, u Ulici Milana Rešetara, nakon konzumacije alkohola počinila razbojništvo nad 60-godišnjakom te mu otuđila električni romobil.

Tijekom sukoba, jedan od počinitelja 60-godišnjaka je ozlijedio oštrim predmetom. Ozlijeđenom je liječnička pomoć pružena u KBC-u Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Kriminalističkim istrživanjem policija je došla do dvojice muškaraca koje dovode u vezu s događajem. Utvrđeno je da se radi o 64-godišnjaku i 41-godišnjaku koji su uhićeni dovedeni u službene prostorije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.