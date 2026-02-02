Mediji u BiH osvrnuli se na doček rukometaša: "Thompson je važniji od zakona i sporta"

Mediji u Bosni i Hercegovini oštro su komentirali događaje oko Marka Perkovića Thompsona i planiranog dočeka hrvatskih rukometaša nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, piše Klix.ba.

Rasprava oko nastupa Thompsona zasjenila je sam sportski uspjeh te se u Hrvatskoj popularni pjevač doživljava kao "važniji od zakona i sporta".

Povod za kritike bio je sporni doček rukometne reprezentacije. Grad Zagreb prvobitno je planirao doček na Trgu bana Jelačića, no gradonačelnik Tomislav Tomašević otkazao je proslavu jer su neki rukometaši tražili da Thompson nastupi.

Tomašević je ranije zabranio njegove koncerte zbog korištenja ustaškog pozdrava i simbola, što je izazvalo dodatne kontroverze.

Situaciju je dodatno zakomplicirala prijetnja bombom upućena gradonačelniku. U poruci je navedeno da je na dvjema adresama u Zagrebu postavljeno "trideset eksplozivnih naprava" i da "neće dočekati jutro".

U cijelu priču uključen je i sporni pozdrav "Za dom spremni", koji je povezan s NDH. Visoki prekršajni sud i Ustavni sud Hrvatske već su u 2016. ocijenili njegovu javnu uporabu protupravnom.

Gradska skupština Zagreba u studenom 2025. pozvala je gradonačelnika da spriječi korištenje fašističkih i ustaških simbola, dok je Europski sud za ljudska prava u slučaju Šimunić protiv Hrvatske presudio da javna uporaba pozdrava nije zaštićena slobodom izražavanja jer potiče na mržnju.

Mediji u BiH naglašavaju da takvi događaji pokazuju selektivnu primjenu zakona u Hrvatskoj. Popularnost i politički utjecaj pjevača, tvrde, nadjačavaju formalne procedure i pravila, pa se stječe dojam da neki pojedinci ili teme stoje iznad zakona, sportskih uspjeha, pa čak i sigurnosnih mjera.

Portal Klix.ba upozorava da takvi slučajevi šalju poruku kako institucije ne primjenjuju pravila jednako prema svima, što može narušavati povjerenje javnosti u pravni sustav i institucije.

S druge strane, dio hrvatske javnosti i političkih aktera brani Thompsona. Kažu da je riječ o domoljubnom pjevaču čije se pjesme često pogrešno interpretiraju te da kontroverze oko njegovih nastupa odražavaju podijeljenu javnost. Upravo ta podjela dodatno pojačava medijsku pozornost, pa i reakcije u susjednim zemljama.

Bosanski mediji govore kako cijela situacija pokazuje da u Hrvatskoj neke javne i popularne figure mogu imati veću moć nego institucije, pa čak i od same sportske slave, zakonskih pravila ili sigurnosnih mjera.

Takve primjere vide kao upozorenje da popularnost i politički utjecaj u nekim slučajevima mogu nadjačati institucije, čime se šalje jasna poruka da nisu svi građani jednaki pred zakonom.