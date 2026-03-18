Vrijeme je za novi automobil? Pogledajte ponudu za najtraženiji model europskog tržišta

Kupnja rabljenog automobila često je više od same transakcije: riječ je o povjerenju, sigurnosti i osjećaju da ste donijeli dobru odluku za sebe i svoju obitelj. Upravo zato sve veću važnost imaju specijalizirane autokuće koje nude provjerena vozila s jamstvom i jasnim podrijetlom.

Najtraženiji model na europskom tržištu

Jedna od takvih adresa na zagrebačkom području je Jambrišak MTM, obiteljska tvrtka s tradicijom dugom više od 30 godina. Njihova ponuda temelji se na pažljivo odabranim rabljenim vozilima, uz garanciju na kilometražu, porijeklo i tehničku ispravnost, što kupcima daje dodatnu sigurnost u procesu odabira.

U aktualnoj ponudi posebno se ističe Volkswagen Golf 7, jedan od najtraženijih modela na europskom tržištu. Ovaj kompaktni hatchback iz 2018. godine dolazi s 1.6 TDI motorom snage 85 kW (115 KS), što ga čini idealnim izborom za svakodnevnu vožnju, bilo u gradu ili na duljim relacijama.

S prijeđenih 129.000 kilometara i jednim vlasnikom, vozilo dolazi s urednom servisnom knjigom. Riječ je o modelu koji zadovoljava normu Euro 6, a zahvaljujući prednjem pogonu i ručnom mjenjaču s pet stupnjeva prijenosa nudi balans između performansi i učinkovitosti. Cijeli oglas možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.

Bogata oprema

Osim tehničkih karakteristika, ovaj Golf nudi i bogatu opremu koja podiže razinu udobnosti i sigurnosti. Tu su dual-zone klima-uređaj, multimedijski sustav osjetljiv na dodir, Bluetooth povezivanje, senzori za kišu i svjetlo, kao i LED dinamički pokazivači smjera. Vozaču su na raspolaganju i praktični detalji poput kožnog upravljača s komandama, putnog računala i središnjeg naslona za ruku.

Sigurnosni aspekt dodatno je naglašen sustavima poput ABS-a, ESP-a i čak osam zračnih jastuka, dok ISOFIX omogućuje jednostavno i sigurno postavljanje dječje sjedalice. Vozilo je opremljeno i aluminijskim naplatcima te zatamnjenim staklima.

Ono što dodatno izdvaja ovu ponudu jest činjenica da vozilo dolazi s 12 mjeseci jamstva te uključenom 24-satnom pomoći na cesti. Kupac ne plaća prijenos vlasništva, a moguće je i financiranje putem kredita ili leasinga. Za dodatnu fleksibilnost, autokuća nudi i uslugu registracije vozila bez obzira na mjesto prebivališta kupca. Cijeli oglas možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.

Za sve koji traže provjeren, ekonomičan i dobro opremljen automobil, uz sigurnost kupnje i dugogodišnje iskustvo prodavatelja, ova ponuda predstavlja opciju koju svakako vrijedi uzeti u obzir.