Olujni vjetar napravio štetu i na bolnici Rebro

Nevrijeme je sinoć uzrokovalo brojne probleme u Zagrebu, a između ostalog oštećen je i dio nadstrešnice u bolnici Rebro.

Iz KBC Zagreb oglasili su se priopćenjem.

"Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježenih snažnim olujnim vjetrom i kontinuiranom obilnom kišom, tijekom noći je došlo do oštećenja dijela nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Odmah po zaprimanju informacije, nadležne službe su promptno reagirale te je tijekom noći provedena sanacija i osiguranje zahvaćenog područja kako bi se u potpunosti zajamčila sigurnost pacijenata, djelatnika i svih korisnika bolničkog sustava.

Nevrijeme oštetilo nadstrešnicu na Rebru

Naglašavamo kako je sigurnost pacijenata i djelatnika naš apsolutni prioritet, te su sve poduzete aktivnosti bile usmjerene upravo na brzo otklanjanje rizika i očuvanje kontinuiteta sigurne zdravstvene skrbi.

Ističemo kako u ovom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a bolnički procesi i pružanje zdravstvene skrbi odvijali su se neometano.

Materijalna šteta bit će procijenjena u najkraćem mogućem roku, nakon čega će se pristupiti trajnoj sanaciji i dodatnim preventivnim mjerama s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sigurnosnih standarda.

Zahvaljujemo svim službama i djelatnicima na brzoj, koordiniranoj i profesionalnoj reakciji u izvanrednim okolnostima", priopćili su iz KBC Zagreb.

