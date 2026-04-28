U pozadini samohvale: "Ova Vlada nije stvorila sustav u kojem se isplati raditi, proizvoditi i ostati u Hrvatskoj"

Saborski zastupnici u iznošenju slobodnih stajališta osvrnuli su se u utorak na niz aktualnih tema, od inflacije, položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i demografije do stanja na HRT-u, 35. obljetnice 'Pauka' i slobode izražavanja koja "mora biti jednaka za sve".

Dalibor Domitrović (Klub SDP-a) naglasio je da inflacija u Hrvatskoj ponovno snažno udara naše građane, a pogotovo one najslabijeg materijalnog stanja. Statistički gledano inflaciju su najviše povećali troškovi hrane, energije i stanovanja, što su osnovne životne potrebe naših građana, kazao je.

"Hrvatska trenutno ima BDP oko 72,5 milijardi eura ili oko 23.000 eura po stanovniku. Od zemalja EU, iza nas su samo Grčka, Latvija, Mađarska, Rumunjska i Bugarska. Prema paritetu kupovne moći Hrvatska se također nalazi na 21. mjestu u EU i trenutačno smo na 78 posto prosjeka EU, što nam govori da se nalazimo u posljednjoj četvrtini po razvijenosti i bogatstvu stanovništva", naveo je.

Istaknuo je da i Svjetska banka i EK potvrđuju ono što Vlada pokušava sakriti iza PR-a, da hrvatsko gospodarstvo više ne ubrzava, nego usporava, a Plenkovićev model rasta sve se više oslanja na potrošnju, EU novac i inflaciju, a sve manje na stvarnu produktivnost, konkurentnost i održiv razvoj, ustvrdio je.

"Ova Vlada nije stvorila sustav u kojem se isplati raditi, proizvoditi i ostati u Hrvatskoj", poručio je Domitrović.

Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) poručio je da je demografija majka svih politika određene vlade. Bazen hrvatskog naroda, nažalost, lagano presušuje i po popisu stanovništva ima nas sve manje i manje, naglasio je.

No, hrvatska politika sebi ne postavlja pitanje iz kojeg se razloga prosječni Hrvat sve kasnije upušta u osnivanje vlastite obitelji, upozorio je. Zastupnik smatra da je problem pitanje stanovanja, medijalne plaće i životna stvarnost koja apsolutno odudara od naučenih fraza koje često čujemo od vladajućih.

Istaknuo je da kod nas djeca ne vrijede isto i imamo situaciju da su nam djeca socijalna kategorija, a Most, podsjeća, još od 2018. godine traži univerzalni dječji doplatak, a traže i uvođenje šestosatnog radnog vremena.

Kordić traži da Vlada koordinira poruku da BiH ne može u EU bez ravnopravnosti sva tri naroda

Martin Kordić (Klub DOMiNO i Hrvatski suverenisti) kazao je da je Bosna i Hercegovina konstitutivni dom hrvatskog naroda, ravnopravno uz Bošnjake i Srbe.

"Federacija BiH funkcionira na način koji Hrvatima ne osigurava ravnopravno sudjelovanje u vlasti, bošnjački glasači biraju hrvatske zastupnike čime se instrumentalizira ideja demokracije na kojoj BiH počiva. Rješenje nije revolucija nego funkcionalna organizacija koja Hrvatima vraća ono što Dayton garantira – vlastitu upravu, vlastiti glas, vlastitu odgovornost", istaknuo je.

Dodao je da Hrvatska nije neutralni promatrač nego jamac Daytonskog sporazuma zajedno s međunarodnom zajednicom te od Vlade zatražio da u svakom europskom forumu zastupa ravnopravnost Hrvata u BiH i podrži institucionalne reforme koje osiguravaju legitimno hrvatsko predstavništvo. Kordić traži i da Vlada s europskim partnerima koordinira poruku da BiH ne može u EU bez ravnopravnosti sva tri naroda. Istaknuo je da se zalažu za BiH kao stabilnu, europsku državu, ali stabilnost ne smije biti sinonim za status quo koji jednom narodu oduzima glas.

Urša Raukar Gamulin (Klub Možemo!) pozvala je ravnatelja HRT-a Roberta Šveba i rukovodstvo javnog servisa da povuku odluku o dodjeli godišnje nagrade Mislavu Stipiću, voditelju radne jedinice Pristojba, povodom obilježavanja 100 godina radija i 70 godina televizije 15. svibnja.

"Pozivamo ih da se vode moralnim zakonom u sebi i ne prljaju ovako veliku obljetnicu tako problematičnom i blasfemičnom odlukom da se nagrada dodjeli osobi koja je zlostavljala i omalovažavala žene", poručila je.

Zastupnica je naglasila kako bi javni servis morao biti mjesto sigurnosti i profesionalizma te pokazati nultu toleranciju prema uznemiravanju.

"Institucije se ne mjere samo po godinama trajanja nego i čuvanjem moralnih zakona, a HRT danas ne treba samo svečane govore o prošlosti, treba moral, savjest i hrabrost za sadašnjost", ocijenila je.

Baksa: Sloboda izražavanja ne može biti selektivna kategorija

Ivan Budalić (Klub HDZ-a) podsjetio je na žrtvu koju su gubitkom života podnijeli pripadnici 4. gardijske brigade, legendarnih 'Pauka', koji danas obilježavaju 35. obljetnicu, ali i svi ostali branitelji da bi imali slobodnu državu.

"Pronašli su svoj mir, a nama ostavili prazninu i obvezu. Danas, 35 godina kasnije, dugujemo im više od sjećanja, državu dostojnu njihove žrtve, u kojoj nitko tko ju je stvarao i tko u njoj živi ne smije biti zaboravljen ili ponižen", kazao je Budalić, i sam pripadnik 'Pauka'.

Ivica Baksa (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) reagirao je na izjave Marije Milete, organizatorice antifašističkog marša krajem prošle godine u Zagrebu, upozorivši na dvostruke standarde u tumačenju slobode izražavanja. Protiv Milete se vodi prekršajni postupak, a na teret joj se stavlja da kao organizatorica nije osigurala red i mir na skupu zbog nekoliko spornih transparenata.

Ona tvrdi da je riječ o politički montiranom procesu i napadu na slobodu govora, ističući kako se ne može suditi cijeli prosvjed zbog nekoliko poruka, naveo je.

Baksa je poručio kako se takav princip može prihvatiti jedino ako vrijedi jednako za sve, pri čemu je povukao paralelu s Markom Perkovićem Thompsonom, kazavši da ima opus od stotinu pjesama, ali jedna je sporna pa je to razlog da mu se zabrane nastupi. A ta pjesma nastala je u kontekstu Domovinskog rata, u trenutku kada je Hrvatska bila izložena agresiji i kada su ljudi ginuli braneći državu, naglasio je.

Ustvrdio je kako sloboda izražavanja ne može biti selektivna kategorija.

"Ne može biti pravo jednih, a problem drugih. Ako želimo biti slobodno društvo, moramo imati jednake kriterije za sve. Ne želim živjeti u Zabranistanu. Sloboda govora nije tu da bismo jedni druge ušutkavali, nego da bismo se čuli", poručio je.