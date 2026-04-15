Pobuna na Rabu zbog Thompsona kao počasnog građanina: "Ovdje nikada vjerojatno nije ni bio, naći će nas na Google Mapsu"

Klub vijećnika nezavisne liste Municipium u Gradskom vijeću Raba oglasio se priopćenjem povodom odluke da se Marku Perkoviću Thompsonu dodijeli titula počasnog građanina grada. Kako navode, riječ je o temi koja je izazvala snažne reakcije u javnosti, ali i otvorila širi kontekst koji, smatraju, dosad nije dovoljno predstavljen.

Povod njihovom obraćanju bila je i odluka operne umjetnice Dunje Vejzović da vrati titulu počasne građanke Raba, nakon što je ista dodijeljena Thompsonu. Taj potez dodatno je podijelio javnost, no iz Municipiuma ističu kako se rasprava ne bi trebala svoditi isključivo na ideološke podjele oko samog izvođača, već na pitanje kriterija i smisla dodjele tog priznanja.

Naglašavaju kako se velik dio lokalne zajednice, uključujući i birače stranaka čiji su vijećnici podržali odluku, protivi takvom potezu.

Podsjećaju pritom na dugu tradiciju Raba kao jednog od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana, koji je kroz povijest titulu počasnog građanina dodjeljivao isključivo osobama koje su ostavile dubok i trajan trag u kulturnom, društvenom i javnom životu grada.

Za razliku od njih, tvrde, Thompson nema nikakvu stvarnu poveznicu s Rabom – nije ondje nastupao, nije sudjelovao u lokalnim inicijativama niti ostavio društveni ili humanitarni trag.

Upravo zbog toga dovode u pitanje opravdanost odluke, ističući kako popularnost sama po sebi ne može biti kriterij za ovakvo priznanje.

Dodatno problematiziraju i pravnu osnovu odluke, pozivajući se na statut Grada Raba koji propisuje da se počasnim građaninom može proglasiti osoba koja je značajno pridonijela napretku i ugledu grada, razvoju demokracije ili općem društvenom napretku.

Smatraju da obrazloženje predlagatelja – Domovinskog pokreta – ne odgovara tim kriterijima.

Oporbeni vijećnici, uključujući SDP i Municipium, napustili su sjednicu prije glasanja, a cijeli slučaj, poručuju, izazvao je ogorčenje među građanima koji drže da se simboli grada koriste za političku promociju. Ističu i kako je Dunja Vejzović nagradu vratila upravo zbog uvjerenja da su kriteriji za dodjelu te titule ovim potezom narušeni.

Unatoč kritikama, odluka je izglasana 8. travnja, a Thompson je i službeno postao počasni građanin Raba.

Pismo vijećnika

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, obraćamo vam se kao klub vijećnika u gradskom vijeću grada Raba. Vijećnici smo nezavisnog kluba Municipium, predstavljamo 25% glasova Rabljana.

Što se i zašto događa na Rabu?

Nedavna vijest o vraćanju titule počasnog građanina grada Raba od strane gđe Dunje Vejzović zbog nedavnog izglasavanja odluke o dodjeli te titule Marku Perkoviću Thompsonu ima širi, medijski vrlo zanimljiv kontekst koji nije ni poznat ni obuhvaćen pa vam se obraćamo sa nadom da ćete pročitati sljedeći tekst i ocijeniti je li vam koristan i zanimljiv u kontekstu pisanja članka.

Potez Dunje Vejzović podijelio je javnost po klasičnom ideološkom ključu pro/contra lika, djela, idologije i politickog djelovanja MPTa.

Međutim na Rabu, kolosalna većina Rabljana, uključujući i većinu birača HDZa i DPa čiji du vijećnici izglasali ovu odluku, protivi se istoj. Rab je prije 2000 godina bio rimski Municipij, posebni status Felix Arba za status istaknutog grada unutar Rimskog carstva.

U novije doba, iz rapskih i sa rabom povezanih obitelji, izašlo je niz istaknutih ljudi ovjekovječenih u pet nagrada i odlikovanja Grada Raba. Tu činjenicu otkriva i upečatljiva lista dosadašnjih laureata koji su primili titulu počasnog građanina grada Raba.

Dragutin Tadijanović, doajen hrvatske lirike, koji u rapskom gradskom parku ima i kameni stol za kojim je pisao, 33 ljeta proveo je na našem otoku, i posvetio mu 58 pjesama.

Drugi proslavljeni hrvatski pjesnik, Akademik Slobodan Novak, svoje rane godine proveo je na Rabu, a svoju vezu sa otokom je najbolje opisao vlastitim riječima: Rab je moj emocionalni zavičaj, jer to je djetinjstvo, a djetinjstvo, zapravo je zavičaj.

Ljubo Stipišić Delmata, proslavljeni hrvatski skladatelj, dirigent, đelograf i aranžer, došao je na Rab 2000. godine i svojim radom se zlatnim slovima upisao u rapski društveni kulturni i socijalni život. Svoje boravke na otoku proveo je inicirajući i pokrećući nova događanja poput osnivanja klapskoga oratorijskog zbora, božićnih klapskih koncerata, korizmenih koncerata, večeri čakavskih pjesnika “Ča vrh Arbe”, smotre klapa “Rapske vedute”, smotre dječjih klapa Rapski mići, golubići, pa čak i nabavku i postavljanje jaslica u gradu Rabu pokazao je i dokazao svoj kulturni doprinos.

Akademik Andrija Kaštelan, redoviti profesor u miru pri medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, redoviti je član HAZU. Rođen na Rabu gdje je i proveo djetinstvo, a njegovo prezime Kaštelan, vuče direktne rapske korjene. Možda nije javna ličnost poput prethodno navedenih, no njegov doprinos, rad, struka i rapsko podrijetlo su neupitni.

2012 godine, pred haaškim sudom oslobođeni su generali Ante Gotovina i Mladen Markač. 20-ak gradova i općina u Hrvatskoj tada je jednom ili obojici generala dodijelila titulu počasnog građanina. 2013 godine, Rab se priključio toj nacionalnoj inicijativi i general Ante Gotovina primio je titulu počasnog građanina Raba.

Dunja Vejzović, proslavljena hrvatska operna prima donna, dala je neizmjeran doprinos rapskom glazbemom i kulturnom životu, organizirajubi koncerte, smotre, dovodeći umjetnike svjetskog glasa, poznatih orkestara i neizmjeran doprinos valorizaciji i očuvanju rapske kulturne i povijesne baštine.

Kakve to veze ima s Rabom?

I sada Thompson.

Marko Perković Thompson je trenutno nesumnjivo najpopularniji hrvatski pjevač. Zadnjih godina polučio je veliki poslovni uspjeh, no međutim nitko ga za to nije nagradio titulom počasnog građanina, a u konačnici nije jasno kakve to sve veze ima sa Rabom?

Na Rabu nije ostavio nikakav trag, nije nikada održao koncert. Nije donirao sredstva ni dao drugi doprinos u humanitarne svrhe na području Raba. Nije na Rabu ostavio trag društveno korisnim radom. U njegovoj biografiji, Rab se ne spominje. Na Rabu (osim možda privatno), nije ni bio. Suština ovoga pitanja nije anketa o popularnosti Thompsona nego kompatibilnost titule počasnog građanina Raba s osobom koja s Rabom zaista nema veze.

Nadalje, Thompson je održao koncerte i proveo godine života u brojnim hrvatskim gradovima, međutim nijedan grad ga dosada nije proglasio počasnim građaninom. Sada ga počasnim građaninom proglašava grad u kojem nije ni bio.

Pritom se radi o Rabu, jednom od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana, antičkim gradom s dugom tradicijom pomno birane i uvijek jednoglasne dodjele nagrada počasnog građanina ljudima koji su svojim doprinosom generacijski zadužili grad i otok, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag i zlatnim slovima uklesana imena u rapsku povijest.

Domovinski Pokret, kao predlagatelj ovog, možda i na državnoj razini bizarnog prijedloga, privatizirao je jedan od simbola grada Raba, u svrhu političke promocije svoje stranke pokušajem vezivanja za popularnost estradne ikone desnice.

Čitava priča ima i pravno upitnu podlogu s obzirom da čl.17 statuta grada Raba propisuje da se "Počasnim građaninom Grada može proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno doprinio napretku i ugledu Grada, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva."

DP je predložio Thompsona za titulu počasnog građanina za "poseban doprinos Domovinskom ratu te promicanje vjere i ljubavi prema domovini" što nije statutarna kategorija za pravovaljani kandidacijski prijedlog.

Thompson nije uopće, a kamoli značajno "doprinio napretku i ugledu Grada" pa nam ostaje se zapitati da li DP smatra da je predmetni pjevač pjevanjem značajno doprinio ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili miru u svijetu i napretku čovječanstva?

Oporba (SDP, Municipium) napustila je sjednicu vijeća prije izglasavanja.

Čitava situacija ogorčila je generacije Rabljana jer se simboli grada degradiraju radi stranačkog dodvoravanja estradnoj ikoni političke ideologije bliske stranci koja ga predlaže.

Dunja Vejzović vratila je nagradu ne zato jer ideološki ne podržava Thompsonov lik i djelo, već jer suštinski smatra da je ljestvica za dodjelu titule počasnog građanina grada Raba i statutom grada i dugogodišnjom praksom postavljena visoko, a Thompson te kriterije jednostavno ne ispunjava.

Marko Perković Thompson je na sjednici 8.travnja i službeno proglašen počasnim građaninom grada Raba. Doći će po nagradu. Naći će nas na Google Mapsu. Možda otpjeva "Ako ne znaš šta je bilo" nek nam posthumno kaže Dragutin Tadijanović…

Dugo u noć, u zimsku pustu noć

Moja mati bijelo platno tka", navode u priopćenju.