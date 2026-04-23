Organizatorica antifašističkog marša završila na sudu: "Očekujem oslobađauju presudu. U protivnom, spremna sam ići u zatvor"

Na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu održano je prvo ročište u prekršajnom postupku, koji se vodi protiv Marije Mileta, formalne organizatorice marša Ujedinjeni protiv fašizma, koji je održan 30. studenoga lani u Zagrebu.

Policija je tereti da navodno nije osigurala red i mir zbog prisutnosti određenih transparenata na maršu. Od stotinu transparenata, policija je izdvojila četiri: transparent sa srpom i čekićem te one s porukama: "Balkanska federacija bez država i nacija", "Ako se bojiš mraka, zapalit ćemo grad" i "Intifada do pobjede".

"Ovo je čisto iživljavanje nada mnom"

Nakon prvog održanog ročišta na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu u četvrtak, inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma upozorava da je riječ o jasnom pokušaju zastrašivanja i zabrane slobode mišljenja i izražavanja od strane države.

"U potpunosti odbacujem optužbu policije jer prekršaja nema. Ničime nisam povrijedila svoje dužnosti kao organizatorica i voditeljica javnog okupljanja. Ovo je čisto iživljavanje nada mnom putem optužbe i prijetnje visokom kaznom od 3000 eura", upozorila je nakon ročišta Mileta, članica inicijative Ujedinjeni protiv fašizma.

Marija Mileta - 3 Foto: Ujedinjeni protiv fašizma

"Optužni prijedlog je apsurdan"

"Prvo što ću reći jest da je optužni prijedlog apsurdan. Neću detaljno ulaziti u sam sadržaj jer je bespredmetan i jer ovo nije rasprava o idejama. No, radi edukacije policije, poruka "Ako se bojiš mraka, zapalit ćemo grad" feministička je i poziva na prekid nasilja nad ženama, prekid femicida, upravo suprotno od onoga što stoji u optužnom prijedlogu", pojasnila je Mileta.

"Zašto bi u slobodnom i demokratskom društvu, ako to još uvijek jesmo, bilo kažnjivo držati navedene poruke, izražavati svoje stavove i zašto je to prekršaj? Nije li sloboda izražavanja temeljno ljudsko pravo? Koga su te poruke ugrozile? Jesu li izazvale nered? Nisu", istaknula je Mileta i dodala da imamo pravo misliti i izražavati se - bez poziva na nasilje i mržnju - i to ne može biti kažnjivo.

"Navedene poruke na transparentima, po nijednom zakonu, nisu kažnjive. Smatram da je riječ o subjektivnom stavu policije i da su birali poruke koje im se ne sviđaju ili koje nisu po volji vladajućoj garnituri", kazala je.

Marš je protekao u savršenom redu i miru, posebice s obzirom na više od 10.000 ljudi koji su na njemu prisustvovali, bio je dostojanstven te bez ikakvog nasilja ili poziva na nasilje i netrpeljivost, podsjetila je Mileta.

"Ovo je politički motiviran proces"

"Smatram da je ovaj proces politički motiviran jer je evidentno nejednako postupanje policije, ovisno o tome tko je organizator javnog okupljanja. Ovo je pokušaj države da diskreditira antifašistički marš i inicijativu Ujedinjeni protiv fašizma. I naglašavam, pokušaj jer je marš bio i više nego uspješan”, istaknula je.

Upozorila je i da se ovakvim postupcima želi zastrašiti organizatore i građane te ih natjerati na autocenzuru i cenzuru pri organizaciji budućih javnih okupljanja: "Ne samo to, već i obeshrabriti i odvratiti građane od uopće organiziranja prosvjeda i to prvenstveno onih na lijevom političkom spektru. To je protivno pravu na slobodu okupljanja i opasno je, jer, korak po korak, vodi u nedemokratko i neslobodno društvo, a to je fašizam. Upravo ono protiv čega smo ustali na prošlogodišnjem maršu."

Marija Mileta - 1 Foto: Ujedinjeni protiv fašizma

"Nema prekršaja"

Ovaj prekršajni postupak primjer je nedemokratskog djelovanja MUP-a, odnosno države, upozorila je Mileta i poručila: "Žalosno je da se država bavi ovakvim apsurdnim pokušajima diskreditacije jednog uspješnog antifašističkog prosvjeda - što je politički motivirano - umjesto da progoni prave kriminalce koji, među ostalim, sjede u foteljama."

"Rasprava na prvom ročištu prošla je u demokratskom tonu i sud je omogućio da zainteresirana javnost prati raspravu, kazala je Mileta: "Zadovoljni smo jer smo imali prilike iznijeti svoje načelne primjedbe na utemeljenost optužbe. Očekujem oslobađajuću presudu jer, ponavljam, prekršaja nema, a policija nas neće zastrašiti ovakvim postupcima. U protivnom, spremna sam ići u zatvor jer neću plaćati kaznu za nešto što nisam počinila."