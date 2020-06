Granična je policija novinara Večernjeg lista natjerala da se skine do gola, i to zato što su mu u ruksaku pronašli rizle i filtere koje koristi za - duhan. Novinar kaže da mu nisu rekli zašto ga pretražuju niti su imali nalog, pa je podnio prijavu policiji.

Na graničnom prijelazu Klek u subotu poslijepodne izvukli su njegov automobil iz kolone. Pretresli su auto, a nisu rekli razlog. ''Supruga je otišla s policajkom i brzo se vratila, a onda je policajac rekao meni da uzmem svoj ruksak i da pođem za njim. Policajac nije imao ni masku ni rukavice unatoč preporukama Nacionalnog stožera'', prepričao je novinar Marin Penavić. Kaže da je policajac iz ruksaka izvadio vrećicu s ribolovnim priborom, prijenosni hard disk i ''kaugume koje u ruksaku stoje pitaj Boga koliko dugo.''



''I – naleti na filtere i rizle. Pita me onako u stilu sad te imam: Jeste li ikada pušili lake droge? Ne, ispalim kao iz topa, a kroz glavu mi prolazi "što tebe briga što sam radio prije 20 godina kada si se tek rodio, što sam radio prije 5 godina ili što sam radio prije tjedan dana..." "Rizle i filtere nose samo osobe koje konzumiraju lake droge", znalački zaključi policajac'', opisao je novinar događaj na granici. Objašnjavao mu je, kaže, da mu je to za duhan, ali nije bilo dovoljno. Natjerao ga je, prepričava za Večernji list, da izuje tenisice, a onda skine hlače, pa gaće.

Zbog filtera i rizli morao skinuti gaće

''Molim? Želite da skinem gaće? On odgovara bez imalo zastajkivanja: Da, moram pregledati da nešto ne skrivate jer imate puno filtera i rizli... Filtera i rizli?!? OK, nisam oduševljen, ali želim da se sada ova agonija što prije završi i da konačno počne moj odmor. Skidam ja gaće pred policajcem. Spustim ih do malo iznad koljena. En face. Čovjek gleda i kaže: "Malo više ih spustite". Ma nema problema. Okrenem mu leđa, uhvatim gaće i spustim ih do gležnjeva'', navodi Penavić.

Nije našao ništa pa mu je rekao da pokupi svoje stvari, vratio dokumente i krenuli su dalje prema Dubrovniku. Penavić zamjera što mu nisu rekli za što obavljaju pretres, što nisu nosili zaštitnu opremu i što su ga skinuli do gola, bez naloga. Pomislio je da se radi o nekoj policijskoj akciji, ali mu je glasnogovornica tamošnje policije rekla da nikakve koordinirane akcije nije bilo. Podnio je prijavu protiv policajaca te poslao upit za medije. ''Jer je nejasno po čijem nalogu su tako nešto radili, koliko često i koga točno tako pregledavaju granični policajci. Zadiru li tako u privatnost i dostojanstvo svake osobe čije im lice nije dovoljno simpatično?'' napisao je novinar za Večernji list, a odgovor zasad nije dobio.