Drama iznad Atlantika: Prekinut Trumpov let za Davos

Zrakoplov Air Force One koji je prevozio američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu delegaciju na Svjetski gospodarski forum u švicarskom Davosu naglo se vratio u vojnu bazu Andrews.

Prema informaciji iz Bijele kuće, na zrakoplovu je nedugo nakon polijetanja uočen "manji električni problem", javlja CNN, no Trump je sat vremena kasnije otputovao u Davos.

Radi se o zrakoplovu Air Force C-32, modificiranoj verziji Boeinga 757, koji predsjednik inače koristi za domaća putovanja i slijetanja na manje zračne luke, piše Associated Press.

Što se dogodilo?

Prema informacijama iz kruga Bijele kuće, glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je da je posada uočila "manji električni kvar“ te se zrakoplov, iz mjera predostrožnosti, vratio.

Podaci praćenja leta pokazuju da je zrakoplov promijenio smjer iznad Atlantskog oceana u blizini New Yorka. Novinari koji su se nalazili u zrakoplovu izvijestili su o užurbanoj aktivnosti osoblja koje je premještalo prtljagu i zalihe u drugi zrakoplov.

Novinari u zrakoplovu primijetili su da su se svjetla u njihovoj kabini nakratko ugasila nakon polijetanja, no za to nije dano objašnjenje.

After takeoff, the AF1 crew identified a minor electrical issue. Out of an abundance of caution, AF1 is returning to Joint Base Andrews. The President and team will board a different aircraft and continue on to Switzerland. https://t.co/pJ3Jc9NNbS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026

Oglasio se Trump

Trump se kratko oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social uoči puta u Davos, a novinarima u avionu rekao je da će ovo biti zanimljivo putovanje: "Nemam pojma što će se dogoditii, ali dobro ste zastupljeni."