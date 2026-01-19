FOTO Prepoznajete li ga? Policija traži muškarca zbog pokušaja krađe

Prema informacijama, nepoznati je počinitelj u petak 15. kolovoza oko 20:15 sati na benzinskoj postaji na Trešnjevci u Novoj Cesti počinio kazneno djelo teške krađe u pokušaju.
Na fotografiji je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.
Policija traži muškarca
Radi se o muškoj osobi starosti oko 40 godina, visine oko 175 cm. Bio je odjeven u kratke svjetlije hlače, tamnu kratku majicu, kratke traper hlače, tamne tenisice, na leđima je nosio ruksak, a na glavi dioptrijske naočale.
Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije, policija poziva da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr.