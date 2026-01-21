Znate li koliko su Hrvati vremena proveli na internetu?

Od 1. siječnja 2025. HUDI u partnerstvu s istraživačkom agencijom Ipsos, provodi jedinstveni sustav mjerenja dosega i angažmana internetske publike na hrvatskim web stranicama.

Time je ostvaren ključni cilj industrije – objektivno i standardizirano mjerenje koje obuhvaća relevantne domaće medijske izdavače, neovisno o 3rd party kolačićima i pojedinačnim internim statistikama i različitim metodologijama internacionalnih alata.

Napredna metodologija – precizni i pouzdani podaci

Projekt se temelji na DotMetrics metodologiji, koja omogućuje precizno mjerenje stvarnih jedinstvenih korisnika, broja prikaza stranica, vremena provedenog na sadržaju te demografskih i psihografskih obilježja publike. Takav pristup osigurava kvalitetan i realan uvid u performans hrvatskih web stranica te ponašanje digitalne publike

Podaci prikupljeni tijekom prvih 12 mjeseci potvrđuju snažnu prisutnost hrvatskih portala među internetskom populacijom:

Tijekom godine hrvatski portali dosezali su gotovo sve hrvatske građane na internetu, što odgovara više od 85% opće populacije u dobi od 15 do 75 godina uz prosječno više od 2,5 milijuna jedinstvenih korisnika mjesečno.

Osim visokog dosega, evidentan je visoki angažman publike. Kroz 2025. godinu hrvatski građani su svaki mjesec proveli 17 milijuna sati na hrvatskih portalima, tj. više od 2.000 godina, usporedivo s vremenom potrebnim za izgradnju Kineskog zida.

Rezultati potvrđuju da domaći digitalni mediji imaju stabilnu i relevantnu ulogu u svakodnevnom informiranju i konzumaciji digitalnog sadržaja.

HUDI mjerenje posjećenosti web stranica oglašivačima i agencijama donosi jedinstven, usporediv set podataka koji mogu koristiti u svim fazama planiranja i evaluacije kampanja – od određivanja strategije i izbora medija, do post-buy analize i optimizacije ulaganja. Korištenjem službenih, industrijski usuglašenih metrika izdvajaju se jasno vidljivi dosezi, frekvencija, vrijeme provedeno na sadržaju i profili publike, što jača povjerenje u digitalne kanale i olakšava preusmjeravanje budžeta prema domaćim medijima.

Standardizacija kao temelj razvoja

Uvođenje jedinstvenog mjerenja pod okriljem HUDI-ja predstavlja važan iskorak za digitalnu industriju u Hrvatskoj. Projekt je rezultat suradnje izdavača, agencija i stručnjaka te omogućuje usporedivost podataka, praćenje tržišnih trendova i kvalitetnije strateško planiranje sadržaja i oglašivačkih ulaganja. Na taj način HUDI doprinosi razvoju transparentnog i podatcima vođenog medijskog tržišta, od čega koristi imaju izdavači, marketinške agencije i oglašivači, što potvrđuje uključenost svih relevantnih agencija.

Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja Foto: DNEVNIK.hr

"Jedinstveno mjerenje posjećenosti bio je prvi, ali ključan korak. Danas napokon imamo zajednički jezik podataka koji jednako razumiju izdavači, agencije i oglašivači. U idućem razdoblju dodatno ćemo nadograditi sustav novim funkcionalnostima usmjerenima na detaljnije praćenje video formata, napredniju segmentaciju sadržaja i dublje uvide u ponašanje publike, kako bismo domaćim medijima i tržištu dali još precizniju sliku vrijednosti njihovog digitalnog dosega", poručio je Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja.

Povezivanje publike i ulaganja

Paralelno s mjerenjem posjećenosti, HUDI kroz projekt Digital AdEx gradi detaljan uvid u strukturu ulaganja u digitalno oglašavanje, po formatima, platformama i kategorijama oglašivača, čime tržište dobiva cjelovit okvir – tko ulaže, koliko ulaže i gdje se ulaganja realiziraju. Sljedeća faza razvoja usmjerena je na još snažnije povezivanje podataka o dosegu i ponašanju publike s AdEx pokazateljima, kako bi izdavači, agencije i oglašivači na jednom mjestu mogli razumjeti i publiku i novac te donositi brže, podatcima vođene odluke o medijskim strategijama.

U kontekstu stalnih promjena u digitalnom okruženju, HUDI ostaje usmjeren na daljnje unaprjeđenje mjerenja i razvoj standarda koji će osigurati relevantne i pouzdane podatke za tržište. Cilj je dugoročno jačati konkurentnost hrvatskih digitalnih medija, kako na domaćem, tako i na europskom tržištu.

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor monetizacije, Index promocija, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe, Maja Blumenšajn, direktorica digitalnog odjela Nove TV te Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata i predsjednik HUDI-ja.

O HUDI-ju: Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) vodeće je strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju. Osnovali su je Hanza Media, Index promocija, Nova TV, RTL Hrvatska, Styria i Telegram Media Grupa. Sve novosti iz Hrvatske udruge digitalnih izdavača možete pratiti na HUDI webu, Facebooku, Instagramu ili LinkedInu.