Znate li koliko su Hrvati vremena proveli na internetu?

Od 1. siječnja 2025. HUDI u partnerstvu s istraživačkom agencijom Ipsos, provodi jedinstveni sustav mjerenja dosega i angažmana internetske publike na hrvatskim web stranicama.
Time je ostvaren ključni cilj industrije – objektivno i standardizirano mjerenje koje obuhvaća relevantne domaće medijske izdavače, neovisno o 3rd party kolačićima i pojedinačnim internim statistikama i različitim metodologijama internacionalnih alata.
Napredna metodologija – precizni i pouzdani podaci
Projekt se temelji na DotMetrics metodologiji, koja omogućuje precizno mjerenje stvarnih jedinstvenih korisnika, broja prikaza stranica, vremena provedenog na sadržaju te demografskih i psihografskih obilježja publike. Takav pristup osigurava kvalitetan i realan uvid u performans hrvatskih web stranica te ponašanje digitalne publike
Podaci prikupljeni tijekom prvih 12 mjeseci potvrđuju snažnu prisutnost hrvatskih portala među internetskom populacijom:
- Tijekom godine hrvatski portali dosezali su gotovo sve hrvatske građane na internetu, što odgovara više od 85% opće populacije u dobi od 15 do 75 godina uz prosječno više od 2,5 milijuna jedinstvenih korisnika mjesečno.
- Osim visokog dosega, evidentan je visoki angažman publike. Kroz 2025. godinu hrvatski građani su svaki mjesec proveli 17 milijuna sati na hrvatskih portalima, tj. više od 2.000 godina, usporedivo s vremenom potrebnim za izgradnju Kineskog zida.
Rezultati potvrđuju da domaći digitalni mediji imaju stabilnu i relevantnu ulogu u svakodnevnom informiranju i konzumaciji digitalnog sadržaja.
HUDI mjerenje posjećenosti web stranica oglašivačima i agencijama donosi jedinstven, usporediv set podataka koji mogu koristiti u svim fazama planiranja i evaluacije kampanja – od određivanja strategije i izbora medija, do post-buy analize i optimizacije ulaganja. Korištenjem službenih, industrijski usuglašenih metrika izdvajaju se jasno vidljivi dosezi, frekvencija, vrijeme provedeno na sadržaju i profili publike, što jača povjerenje u digitalne kanale i olakšava preusmjeravanje budžeta prema domaćim medijima.
Standardizacija kao temelj razvoja
Uvođenje jedinstvenog mjerenja pod okriljem HUDI-ja predstavlja važan iskorak za digitalnu industriju u Hrvatskoj. Projekt je rezultat suradnje izdavača, agencija i stručnjaka te omogućuje usporedivost podataka, praćenje tržišnih trendova i kvalitetnije strateško planiranje sadržaja i oglašivačkih ulaganja. Na taj način HUDI doprinosi razvoju transparentnog i podatcima vođenog medijskog tržišta, od čega koristi imaju izdavači, marketinške agencije i oglašivači, što potvrđuje uključenost svih relevantnih agencija.
Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja
"Jedinstveno mjerenje posjećenosti bio je prvi, ali ključan korak. Danas napokon imamo zajednički jezik podataka koji jednako razumiju izdavači, agencije i oglašivači. U idućem razdoblju dodatno ćemo nadograditi sustav novim funkcionalnostima usmjerenima na detaljnije praćenje video formata, napredniju segmentaciju sadržaja i dublje uvide u ponašanje publike, kako bismo domaćim medijima i tržištu dali još precizniju sliku vrijednosti njihovog digitalnog dosega", poručio je Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja.
Povezivanje publike i ulaganja
Paralelno s mjerenjem posjećenosti, HUDI kroz projekt Digital AdEx gradi detaljan uvid u strukturu ulaganja u digitalno oglašavanje, po formatima, platformama i kategorijama oglašivača, čime tržište dobiva cjelovit okvir – tko ulaže, koliko ulaže i gdje se ulaganja realiziraju. Sljedeća faza razvoja usmjerena je na još snažnije povezivanje podataka o dosegu i ponašanju publike s AdEx pokazateljima, kako bi izdavači, agencije i oglašivači na jednom mjestu mogli razumjeti i publiku i novac te donositi brže, podatcima vođene odluke o medijskim strategijama.
U kontekstu stalnih promjena u digitalnom okruženju, HUDI ostaje usmjeren na daljnje unaprjeđenje mjerenja i razvoj standarda koji će osigurati relevantne i pouzdane podatke za tržište. Cilj je dugoročno jačati konkurentnost hrvatskih digitalnih medija, kako na domaćem, tako i na europskom tržištu.
Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor monetizacije, Index promocija, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe, Maja Blumenšajn, direktorica digitalnog odjela Nove TV te Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata i predsjednik HUDI-ja.
O HUDI-ju: Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) vodeće je strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju. Osnovali su je Hanza Media, Index promocija, Nova TV, RTL Hrvatska, Styria i Telegram Media Grupa. Sve novosti iz Hrvatske udruge digitalnih izdavača možete pratiti na HUDI webu, Facebooku, Instagramu ili LinkedInu.