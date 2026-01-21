Disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice

Povjerenstvo HLK-e za medicinsku etiku i deontologiju donijelo je pozitivno mišljenje o zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka protiv ravnateljice Opće bolnice Karlovac Ivane Kovačić u dva odvojena slučaja, izvijestila je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u srijedu.

Zahtjev za pokretanje postupka podnijeli su liječnici specijalisti zaposleni u bolnici, optuživši ravnateljicu Ivanu Kovačić za neetično i nekolegijalno ponašanje.

Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore (HLK) utvrdilo je osnovanu sumnju da je ravnateljica prekršila članak 1. stavak 5. te članak 9. stavke 1. i 13. Kodeksa medicinske etike i deontologije, koji liječnike obvezuju na čuvanje ugleda i dostojanstva profesije te na častan i kolegijalan odnos prema kolegama, navodi se u piopćenju.

Disciplinski postupak provodi Časni sud Komore.

iz HUBOL-a navode da su slučajevi mobinga i prisile prema liječnicima tijekom 2025. godine razotkrili ozbiljne probleme u upravljanju karlovačkom bolnicom.

"Tek nakon što je HUBOL u srpnju prošle godine ukazao na problem i zatražio nadzor Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, Upravno vijeće bolnice riješilo je povrede radnog prava uzrokovane odlukama ravnateljice".

Udruga ističe da situacija u bolnici ostaje zabrinjavajuća. "U posljednje dvije godine bolnicu je napustilo više od 20 specijalista, a odlasci iz bolnice se nastavljaju i dalje", stoji u priopćenju.

Devetero liječnika prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog zlostavljanja, četvero ju je prijavilo Časnom sudu Komore, a dvoje liječnika zbog mobinga potražilo je sudsku zaštitu.

"HUBOL smatra da je pokretanje disciplinskog postupka važan korak u zaštiti dostojanstva liječništva kao i u rasvjetljavanju profesionalne i etičke odgovornosti ravnateljice karlovačke bolnice", naglasili su.

HUBOL je još prošlog srpnja zatražio izvanredni nadzor Ministarstva zdravstva nad upravljanjem Opće bolnice Karlovac, upozorivši na narušene profesionalne odnose, kršenja radnih prava liječnika i propuste u skrbi za hematološke pacijente. Udruga je isticala da ravnateljica Kovačić nekolegijalno komunicira s osobljem, prijeti, suspendira bez osnove i ignorira mišljenja unutarnjeg nadzora.